Jazz, komolyzene mellett cigányzene is lesz

Muzsikál az erdő a Hírös Városban címmel május 17-én a kecskeméti Nyíri erdőben, május 18-án pedig Lakitelek-Tőserdőn folytatódik a programsorozat – közölték a szervezők az MTI-vel. Az azonos nevű alapítvány tájékoztatása szerint május 17-én, szombaton a Nyíri erdőben, a Vackor Vár Erdei Iskola területén a gyermekeket kézművesfoglalkozások, akvarellfestés, a Kecskeméti Vadaskert interaktív állatbemutatója, a Leskowsky Hangszergyűjtemény bemutatója, kencekészítés, valamint a Görbetükör Színház előadása várja.

Az érdeklődők megnézhetik az 1848-49-es múzeum és a Muzsikál az erdő 2024-es fotó- és gyerekrajz pályázatára érkezett alkotásokból, képekből válogatott kiállítást. A millenniumi hársfakör és a szilfakör ezen a napon erdei rendezvényterekké alakul át. Itt lesznek a Kecskeméti Szimfonikusok és a Bohém Jazz Quartet, de bemutatkozhatnak a kecskeméti Kodály Iskola növendékei és a Mátyás Király Citerazenekar tagjai is.



Az erdei élménysétát Madácsi Sándor erdészetvezető és Szabó Lajos erdőmérnök vezeti, a téma a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdő szerepe a fenntarthatóságra nevelésben lesz. Másnap, május 18-án, vasárnap a programok Lakitelek-Tőserdőn folytatódnak. A legkisebbeket játszóházzal és kézműves programokkal várják, de lesz Vitéz László bábelőadás, TőserdőLelke és erdőismereti élményséta is.

Tavalyi gyerekrajzok is megjelennek

Kiállítás keretében ismerhetik meg a látogatók a 950 éves Tiszaalpárt, és Rokonlelkek címmel a Kapocs Kistérségi Kulturális Egyesület kézműveseit. Zenei programként bemutatkoznak a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges növendékei és tanárai, énekel az Aurin Leánykar Durányik László vezetésével, de fellép a Three Roses Trió és Hot Jazz Band is.



A Muzsikál az erdő 2024-es gyermekrajz pályázatának eredményei is kiderülnek, hiszen a legjobb alkotásokból készült kiállítás egész nap megnézhető. Mint írják, a Muzsikál az erdő a Hírös Városban rendezvény összefogás, együttműködés eredményeként jöhet létre, ezt jelképezi az erdei koncerthelyszíneken felállított Összetartás dombormű, Józsa Judit kerámiaszobrász alkotása.



Létrehozásának 22. évfordulóját ünnepli idén a Muzsikál az erdő rendezvénysorozat. Fennállása alatt a fő célja nem változott: az erdő és a zene, a művészet erejével a környezettudatos, fenntartható életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit.



További programok a www.muzsikalazerdo.hu oldalon olvashatók.