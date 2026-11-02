A karmester maga is diák lesz

Mozart Bastien és Bastienne, valamint Gian Carlo Menotti A telefon című egyfelvonásos operáját mutatja be az MVM OperaKaland sorozatában a Magyar Állami Operaház november 8. és 28. között. A Magyar Állami Operaház MTI-hez elküldött közleménye szerint a fiataloknak szóló, magyar nyelvű előadások négy alkalommal szerepelnek a dalszínház műsorán.

Az előadásokban Fenyvesi Gabriella Rea, Halász Gergely, Pataki Bence és Dargó Gergely lép színpadra. A Magyar Állami Operaház Zenekarát a húszéves Sugár Nátán vezényli, aki most debütál karmesterként az intézményben. A Kuala Lumpurban született, Bécsben nevelkedett muzsikus jelenleg a bécsi Zene- és Előadóművészeti Egyetem hallgatója, korábban többek között a MÁV Szimfonikus Zenekart és a Pannon Filharmonikusokat is vezényelte.

Szinte a nézőkkel egy szinten lesz a színpad

Mozart művét Valkai Andrea rendezésében, árnyjátékkal és animációval kiegészítve láthatja a közönség, Menotti operáját pedig Almási-Tóth András rendezésében állítják színpadra. A produkciók a felemelt zenekari árok fölötti játéktérben, a nézőkhöz közel mutatják be a két szerelmi történetet. Az előadások kisiskolás kortól ajánlottak. A darabok november 8-án, 22-én és 28-án 15 órától, november 14-én pedig 11 órától láthatók a Magyar Állami Operaházban.

Mozart és Menotti művei két különböző korokból közelíti meg a szerelem és az egymásra találás nehézségeit. Mozart 12 évesen komponált operájában Bastienne egy falusi jövendőmondó segítségével próbálja visszahódítani kedvesét, Bastient, míg Menotti 1947-es darabjában a folyton megcsörrenő telefon akadályozza Ben lánykérését, végül azonban a megoldást is segíti – áll a közleményben.