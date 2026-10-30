De más kategóiákban is ő lett a legjobb, ahogy Ajsa és Dzsúdló is díjazott lett

A díjátadón a magyarországi videoklipeket, valamint a könnyűzenei és filmes szakmát ünnepelték. A legjobb klip a legjobb rendezés kategóriában is győzött (Ladányi Jancsó Jákob rendezte a Tarr Béla-videót), míg Beton.Hofi Anubiis-szal és Co Lee-val közös dalára, az Emelem a tétet-re készült klip a legjobb styling/jelmez kategóriában nyert.

Az eseményen két díjat kapott gyuris: a Hóangyal lett a legjobb image klip, az Indigóval közös Király a tárcámban klipjét pedig a legjobb koncepciónak választotta a zsűri. Szintén két első díjat nyert Indigo, aki a Magyarok külföldön elnevezésű kategóriában a Co Lee-val és Don Sea-val közös Sirályok a szántóföld felett klipjével futott be, és így Co Lee is két kategóriában bizonyult a legjobbnak.

A jubileumi évben 25 kategóriában ismerték el a legkiemelkedőbb munkákat. A legjobb rendezés díját Beton.Hofi Tarr Béla című klipje megosztva kapta meg Pogány Induló Lelkem nyugodj című videójával, utóbbit Büki Balázs rendezte. A legjobb operatőri munkáért a Slow Village és Zahár Fanni Körtánc című klipjét díjazták (operatőr: Szűcs Gábor). A díjazottak között volt még mások mellett Ajsa Luna, a Biebers, a kisbetűs ünnepnapok, Barkóczi Noémi, Gently Da Spittah’, 6363, Dzsúdló, a Parno Graszt, Manuel és Azahriah, a Tudósok, Lenkke_, Szabikeyz és a Nagy Emma Quintet is.

A zsűri különdíját a Gellérty Ilona Kitalált élet című dalára készült klip kapta, a közönségdíjas Mehringer lett a Szeptember végén (Stressz) kisfilmjéért. A Budapest Park ParkLab videoklip-támogatási pályázatának első díját, és az ezzel járó 4 millió forintot a cserihanna feat. Krúbi Kultúra című videójára ítélték oda.

Sokféle szempont alapján dönthetett a zsűri

A díjakról idén is sokféle szakmai háttérrel érkező zsűritagok döntöttek. Köztük volt Eke Angéla színésznő, Fliegauf Bence filmrendező, Döbrösi Laura színésznő, Pálos Gergely operatőr, Kovács Dániel Richárd rendező, Besnyő Dániel fényművész, Szauder Dávid digitális művész, Blik Dániel producer, Csernátony Dóra filmproducer, Hering András kulturális szerkesztő, valamint Miki357 kliprendező. Az est műsorvezetője Lil Frakk és Turai Barna volt.

A jubileumi Klipszemlét tíznapos rendezvénysorozat kíséri október 22. és 31. között. Ennek során vetítések, Miki357 portrékiállítása, szakmai beszélgetések, koncertek várják az érdeklődőket több budapesti helyszínen. A Dugattyúsban október 26-28. között a shortlistre került klipekből volt látható válogatás, a rendezvénysorozatot október 31-én a díjazott alkotások vetítése és Blackman videódiszkója zárja.

A Magyar Klipszemlét, az ország videoklip-fesztiválját először 2015-ben rendezték, azóta több mint 6000 nevezett klipből több mint 250 alkotást ismert el az évente változó összetételű szakmai zsűri. Idén minden eddiginél több, 202 klip közül választottak.