Ok, ha így gondoljátok…

Hat év után újra Magyarországon lép fel a One Ok Rock. A japán rockzene egyik legnépszerűbb formációja világkörüli koncertsorozatát október 30-án a Papp László Budapest Sportarénában zárja.



A One Ok Rock legújabb, idén februárban megjelent Detox című lemezét eddigi legnagyobb Európa-turnéjával népszerűsíti az áprilisban Latin-Amerikában induló sorozat részeként. A tizenhat állomásos európai koncertkörút Madridban indul október 6-án – közölte a szervező Live Nation pénteken az MTI-vel.



Az idén húszéves One Ok Rock Tokióban alakult, nevüket az ihlette, hogy rendszeresen hajnal egykor (one o’clock) jártak próbálni, mert ekkor olcsóbb volt a próbaterem díja. A One Ok Rock napjainkra Japán egyik legnépszerűbb zenekarává vált, sorra töltik meg a legnagyobb arénákat és stadionokat.



Játszottak a Muse előzenekaraként, tavalyi világkörüli turnéjuk során 190 ezer rajongó előtt játszottak, szinte mindenhol telt ház előtt. Érzelmes dalaik emo, alternatív rock és pop hatásokból épülnek fel, koncertjeik rendkívül energikusak.

A tengerentúlon is vannak rajongóik, így túlzás nélkül az egész világon szólnak

A Taka (Moriucsi Takahiro; ének), Toru (Jamasita Toru; gitár), Tomoya (Kanki Tomoja; dob) és Ryota (Kohama Riota; basszusgitár) által alkotott csapat egymást követő öt alkalommal került be a Top 5-be a japán listákon, de volt lemezük, amely rögtön az első helyen debütált. Japánon túl a zenekar az Egyesült Államokban és Európában is megvetette a lábát.



A One Ok Rock turnézott már a Smashing Pumpkinsszal és Ed Sheerannel is, utóbbival közösen írták 2021-ben a Renegades című számot a Ruróni Kensin: A vég című történelmi akciófilmhez. Előző stúdióalbumuk, a Luxury Disease producere Rob Cavallo volt, aki többek között a Green Day és a My Chemical Romance anyagaiért is felelt. A lemez első helyen indított Japánban.



Az új album, a Detox a One Ok Rock tizenegyedik anyaga. A munkálatok során számos ismert producerrel dolgoztak egyótt, köztük ismét a többszörös Grammy-díjas Rob Cavallóval, valamint Dan Lancasterrel és Pete Nappival.



A One Ok Rock 2025 Detox című világkörüli turnéja áprilisiban Mexikóban indul a monterrey-i Tecata Pa’l Norte fesztiválon. A koncertsorozat észak-amerikai szakasza májusban kezdődik, ezután a Linkin Park vendégei lesznek Párizsban, majd hazatérnek Japánba, ahol nemrég jelentették be stadionfellépéseiket.

Ősszel veszik az irányt Európa felé, így hat év után (2019-ben a Dürer Kertben játszottak) újra láthatja őket a magyar közönség a turnézáró koncerten, október 30-án a Budapest Sportarénában.