Magyarul dalol Azahriah – de spanyol albumot készít!

El Barto, azaz Bart Simpson lesz a következő album központi témája!

Nemrég megjelent első, angol nyelvű albuma, a Camouflage után most karrierjének a magyar nyelvű vonalát erősíti Azahriah új dala. Az – egyébként spanyol című – “El Barto”, a készülő következő lemezének single-je.

A tracket egy párkapcsolati téma ihlette, így mesélt róla: – Az El Barto megmutatja, milyen, amikor valaki besokall egy nőtől, élni akarja a saját életét, de ezt a toxikus párkapcsolata megakadályozza. Nagyon élveztük ennek a dalnak az elkészítését, örülök, hogy végre megjelent.

A dal címe a Simpsons család című sorozat Bart Simpsonjának sztorijára utal, mikor körözik, és az alteregójának a neve „El Barto”. Pont úgy érezheti magát az ember egy mérgező kapcsolatban, mint akkor a karakter.

Az énekes elárulta, szerette volna magát egy újabb stílusban megmutatni. A szerzeményhez készült vizuált Galambos Gergő és Barna Joci alkották meg, az előadó pedig azt tervezi, ha nagyot szól majd, egy videoklipet is forgat hozzá.

A fiatal tehetségnek már az első koncertje is teltházas volt a Monyo Landben, sőt, a helyszín történetében is ez volt az első sold out buli. (Igaz, egyelőre az utolsó is, ugyanis ideiglenes bezárták a főváros legújabb szabadtéri bulihelyét.)

A hatalmas sikerű debütáló fellépés után egyre feljebb vezet Azahriah útja: szeptember 1-én először karrierjének történetében a főváros legnagyobb szórakozóhelyén, a Budapest Park színpadán láthatja a közönség.

Camouflage – ez a neve annak az albumnak, amelyen 14 saját szerzésű dal debütált. A lemez számos zenei műfajt fúzionál, a végeredmény egy magával ragadó, feledhetetlen zenei élmény, amelynek élő élményére nem kell sokáig várni: július 1-én, azaz holnap a már teltházas Monyo Land színpadán hallgathatunk először élőben is.

Azahriah 2019-ben robbant a köztudatba egyedi, különleges számaival. A fiatal előadó tornádóként söpört végig a közönségen: legutóbbi, Mind1 című dala rekordidő alatt érte el az egy millió stream-et Spotify-on, és közel két hétig vezette a YouTube zenei trending listáját.

A Camouflage után új albumot készít az egyik legtehetségesebb magyar énekes!