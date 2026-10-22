Még mindig keveset ismerünk a zenei örökségükről

Koncertet és konferenciát rendeznek november 3-án Párizsban két, egyaránt száz éve született és külföldön is elismert magyar dzsesszzenész, a gitáros-hegedűs Bacsik Elek és a zongorista Kőrössy János emlékére.

A koncert Bacsik és Kőrössy még mindig kevéssé ismert zenei örökségét helyezi előtérbe, és felidézi az európai dzsessz színtéren kifejtett kivételes tevékenységüket. A két jazzlegenda a vasfüggönyön túl című esemény a Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger és a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ Párizs közös szervezésében valósul meg – olvasható a Ville de Paris honlapján.

Mint írták, a november 3-i esten a magyar-román származású, Párizsban élő zongorista, Ramona Horvath ad műsort nemzetközi kvartettjével, amelyben Ladányi Gábor gitározik, a francia Nicolas Rageau pedig nagybőgőn játszik. Kőrössy János szerzeményeit eredeti hangszerelésben, de újraértelmezett változatban adják elő. Mint az ajánló szövege kiemelte, Jancy Körössy (Franciaországban ezen a néven tartják számon) egyedi zenei nyelvet fejlesztett ki, amely ötvözi a bebop, a szving és a kelet-európai zenei hagyományokat. Hozzátették: a zongorista a vasfüggöny mögött a dzsessz egyik kiemelkedő személyiségévé vált.

A virtuóz gitáros és hegedűs, Bacsik Elek 1948-ban hagyta el Magyarországot, és 1959 és 1966 között dolgozott Franciaországban. A koncert szervezői kiemelték: Bacsik stílusszabadságával tűnt ki Párizsban, és éveken át zenélt együtt Serge Gainsbourg-gal, a francia zene ikonjával, mielőtt az Egyesült Államokban folytatta volna karrierjét. A két koncert mellett egy mini-konferenciát is tartanak a rangos párizsi konzervatóriumban. Ezen Philippe Baudoin dzsesszzenész, történész tart előadást.

Megakoncert volt egyikük utolsó fellépése

Bacsik Elek 1926. május 22-én született Ferencvárosban roma családban, apja, Bacsik Árpád ismert cigányzenész, brácsás volt. Már a negyvenes években, tinédzserként részese volt a hazai zenei színtérnek. Gitározott, hegedült az Arizona mulató zenekarában, közreműködött számos rádiófelvételen és gramofonlemezen. Huszonkét éves volt, amikor 1948-ban elhagyta Magyarországot. Hosszabb-rövidebb ideig dolgozott Libanonban, Spanyolországban és Portugáliában, Olaszországban a rock and roll helyi híressége, Renato Carosone zenekarában gitározott. 1959-ben Franciaországba került, ahol a sanzonipar fontos szereplőjévé, televízió- és rádióműsorok közreműködőjévé vált. Franciaországban két szólólemeze jelent meg (The Electric Guitar of the Eclectic Elek Bacsik – 1962; Guitar Conceptions – 1963), Serge Gainsbourg, a francia könnyűzene ikonja dzsesszlemezt készített vele, de játszott mások mellett Dizzy Gillespie-vel, Jeanne Moreau-val és Michel Legrand-nal is.

Amerikába azért ment 1965-ben, mert vágyott a dzsessz őshazájába, de csalódnia kellett. Bár ott is megjelent két szólóalbuma (I Love You – 1974; Bird and Dizzy – A Musical Tribute – 1975) és néhány más lemezen is hallható a játéka, kívülálló maradt, nem kapott megfelelő támogatást, menedzselést. Hosszú éveken át, 1967-től 1990-ig dolgozott Las Vegasban, ahol fellépett Tony Bennettel, Wayne Newtonnal, Tommy Vig magyar-amerikai vibrafonos-dobossal, sőt Elvis Presley-vel is, az őt kísérő nagyzenekar tagjaként 1969-ben és 1972-ben egy-egy hónapot töltött el mint gitáros, hegedűs és bőgős. Quincy Jones filmzenék rögzítésére hívta és dolgozott cigányzenészként is magyar éttermekben; utolsó éveiben Kanadában próbálkozott. 1993-ban hunyt el, hamvait East Dundee Twin Pines temetőjében szórták szét.

Emlékére idén májusban koncertet rendeztek az Opus Jazz Clubban; civil kezdeményezés indult annak érdekében, hogy Bacsik Elek szülőháza, a IX. kerület Mátyás utca 11. falán emléktáblát állítsanak. Kőrössy János (Jancy Körössy) 1926. december 26-án született Kolozsvárott. Autodidakta módon tanult zongorázni, kolozsvári és egyéb erdélyi szórakozóhelyeken játszott helyi slágereket. Egy ilyen alkalommal kereste meg Bukarestből Teodor Cosma zongorista és karmester, aki a tanára lett. Bukarestben több mint tíz évet töltött, itt volt az első önálló hangversenye, s ugyancsak itt, az Electrecord stúdiójában készült el az első lemeze.

Az ötvenes évek második felétől a keleti blokk országaiban nagy népszerűségnek örvendett, több ízben szerepelt Budapesten, Prágában és Varsóban. Johnny Răducanuval és Bob Iosifescuval megalapította a Jancsi Kőrössy Triót. Kisebb megszakításokkal mintegy öt évet élt Budapesten. 1969-ben kapott először nyugati útlevelet, és Willis Conover rádiós műsorvezető, producer segítségével Amerikába emigrált, ahol Atlantában telepedett le. Romániába 2001-ben tért vissza egy koncertkörútra, később Bukarestben telepedett le. 80. születésnapja alkalmából egy négy órát tartó megakoncertet adott a bukaresti Athenaeumban. 2013-ban hunyt el Bukarestben.

Az első olyan dzsesszzenész volt, aki zenéjében a dzsesszt a román népzenei motívumokkal ötvözte, létrehozva az úgynevezett etnodzsesszt. Számos felvételt és lemezt készített Bukarestben, Budapesten, Amerikában, Csehszlovákiában és Nyugat-Németországban, albumai napjainkban ritkaságnak számítanak.