Lucával indul szomorú sétára a Wellhello

Felnőttebb, kísérletezőbb stílusú dallal jelentkezett az elnöki páros, azaz a Wellhello.

Diaz és Flour legújabb dalában Lucával állt össze új lemezük második dalára: a Szomorú séta az együttes idén megjelenő Zsúr című albumának második előfutára. Az album címét adó track mellett a Szomorú séta a Wellhello kísérletezőbb, merészebb stílusú korszakát vetíti elő.



– Elsőnek a Zsúr-t hoztuk ki, azt követi most a Szomorú séta. Mindkét dalon érezni, hogy ez már egy másik Wellhello. Az évek során sokat változtunk, nem azok a srácok vagyunk, akik 2014-ben voltunk. Eljött az ideje, hogy ezt a zenénkben is éreztessük – foglalta össze az új korszak kezdetét Fluor.



– Mindkét számra büszkék vagyunk, és és ez csak a kezdet – pár hetente hozunk ki új dalokat a lemezről. Tele vagyunk ötlettel és energiával, rekord mennyiségű dal várható 2021-re! – osztotta meg a jövőbeli terveket Diaz.



A Szomorú séta-ban Fluor és Diaz partnere Luca volt. – Instagramon figyeltem először fel Lucára, rögtön megtetszett a hangja és stílusa is. – mondta Fluor az együttműködésről. Hozzátette: másképpen is együtt dolgoznának vele, nem csak énekesként. – Nagyon tehetségesnek tartjuk Lucát, és szerettünk vele együttműködni. Szívesen dolgozunk vele a jövőben is, akár szerzőként / producerként segítve a karrierjét – zárta Diaz a promóciós anyagot.

