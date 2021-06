Kismacskát keres legújabb dalában Flour és Diaz

Elkóborolt, ezért nagy erőkkel keresik!

Az elnöki páros legújabb dalában elkóborolt kismacskáját keresi. A Kismacska egy vidám, játékos, nyári dal, amely az együttes ‘Zsúr’ című albumának a negyedik megjelenése. – Elveszett a kismacskám, nagyon keresem őt! Az egész város őt keresi plakátokon és már az Instagramon is – mondta Fluor.



A “Kismacska” az együttes – nem csalás! – negyedik! idei megjelenése. – Arról a helyzetről szól, amikor egy rossz szó vagy megmozdulás után elkószál a párunk az éjszakába, mi meg próbáljuk elérni és visszaszerezni – magyarázta a rapper. – Az előző komolyabb hangvételű dalok után a Kismacska az első rádiósabb, vidámabb, nyárias számunk. Átjárja egy ‘feel good’, játékos hangulat, amire már mindannyian vágytunk – tette hozzá Diaz.





Az együttes lázasan dolgozik az új megjelenéseken, s közben a koncertre való előkészületek is elindultak. “Tovább pörgetjük az albumról a zenéket, a nyárra készülünk még egy-két napfényesebb, bulisabb dallal! Közben már izomból próbálunk a fellépésekre is, nagyon izgatottan várjuk a koncerteket!”



A Wellhello 2014.július 16-án alapított zenekar, tagjai az ismert magyar rapper, Fluor Tomi és az énekes-dalszerző, Diaz. A formáció a “Rakpart” című dalával lett ismert, megjelenését követően egyből a sláger- és a rádió játszási listák élére került. Első albumuk 2015 márciusában jelent meg és egy nap alatt az első helyen nyitott az iTunes charton, ezt követően az együttes pedig egy közel száz állomásból álló turnéra indult Elnöki Tour néven.



A Wellhello tagjai a formáció megalakulása előtt is ismertek voltak. Fluor Tomi országos hírnévre a 2010-ben megjelent Lájk című albumával tett szert, melyben elsőként dolgozott együtt SP-vel, a Party arc című dalban, majd ezt a pozícióját tartotta meg az album többi nagy slágerével, a Lájk-kal és a Mizu-val. A Wellhello előtt Diaz is ismert dalszerző volt, együtt dolgozott már többek között a Hősökkel, a Halott Pénzzel és Éder Krisztiánnal is.



A két tag elsőként 2006-ban találkozott Balatonalmádiban az Animal Cannibals táborában. Elmondásuk szerint ezt követően több évig nem is beszéltek, majd Fluor volt az, aki a 2010-es albuma egyik száma miatt felkereste Diazt, így Köpköde (Partyállat rap) című dal lett az első közös munkájuk.

Az elnöki duó újra lecsap a zenevilágra, idén már negyedszer!