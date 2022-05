sZUPEReRŐcSEPP címen készült el hazánk legbájosabb hangú énekesnőjének új klipje a lélek megerősödéséről.



„Kis segítség kéne egy szupererő csepp, Becseppentem a számba és máris mehetek…”



Nézd meg a klipet itt: https://youtu.be/bR-_aCY9aDM



Luca, Tatabánya hangja így nyilatkozott a dal születésének körülményeirül, illetve arról az érzésösszességről, ami a dal készítésére inspirálta.

A producerem, Somogyvári Dani csinálta a zenei alapot, nagyon érdekes, egyből megtetszett. Amikor elkezdtem írni a dalt a húgom nehéz időszakon ment át, sokat beszélgettünk, és ez is inspirált a szöveg megírásában.



Ez az elveszettség, kedvtelenség lustaság érzése egyenes úton a depresszió felé. Sokszor van nálam is ilyen szakasz, nincs kedvem semmihez, még enni se, nem akarok kimozdulni, ha kimozdulok nem sokáig érzem jól magam. Benne van ebben az introvertáltság és a szociális szorongás is. Amikor leírtam, hogy szupererő csepp akkor ezekre a gyógyító olajokra gondoltam, mert volt idő, hogy elhittem, hogy ennyi lehet a megoldás – olyanokat cseppentgetni meg kenegetni -; most már nevetek ezen, de persze azért van még itthon pár…

A klipet Lehóczki Dániel (Leho) rendezte, szerintem nagyon menő lett, kicsit elborult, kicsit vicces. El kellett eresztenem magam a forgatáson rendesen, jól éreztük magunkat, őrültködés volt!