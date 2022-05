Húsz különböző programot kínál a több héten át tartó nyári fesztivál Veresegyházon, ahol olyan koncertkuriózum is helyet kap, mint Rost Andrea és a Hot Jazz Band közös koncertje!

A Veres 1 Színház szervezésében megvalósuló, immáron kisiskolás korba lépő rendezvény ezen felül a színpadi művészetek rendkívül széles palettáját vonultatja fel. Lesz krimi, vígjáték, bohózat, táncjáték és musical, valamint kocsmaária, illetve fontos családi élmény lehet A padlás című musical, a Süsü, a sárkány kalandjai, a Rumini című táncjáték, vagy az elmúlt évek kedvence, az Oz, a csodák csodája. Mindehhez a fesztivál által ihletett Mézesvölgyi Perec társul gasztroélmény gyanánt.

De nézzük is sorjában, mire számíthatnak a mézesvölgyiek idén!

Június 25-én este 20.30-kor startol a Mézesvölgyi Nyár, egy nagyszabású Zorán koncerttel, július 15-én pedig a hazai könnyűzenei élet másik csillaga, Fenyő Miklós lép fel a Fenyő Gyöngye zenekarral, a Csacska Macska vokállal és a táncos lábú Jampi Angyalokkal.

Fiatalságának meghatározó slágereit adja elő augusztus 13-án, a Hot Jazz Banddel közös koncertjén a Kossuth-díjas operaénekesnő, Rost Andrea. A világhírű szoprán énekművész Dalok a lányszobámból – Ma éjjel táncolnék című koncertsorozatával, tavaly nyáron debütált a szentendrei MűvészetMalomban.

Csodálatos hangján filmzenék, táncdalok és musicalrészletek csendülnek majd fel, de Karády Katalin, Marylin Monroe és Marlene Dietrich alakja is megidézésre kerül.

Igazi csemegének ígérkezik a Berg Judit ifjúsági bestselleréből készült Rumini című táncjáték az Inversedance társulat előadásában. Az előadást a 4 és 99 év közötti korosztálynak ajánlják a szervezők, nem titkolván, hogy „három generációs” családi színházi élményt kínálnak.

Ugyancsak az ifjúsági korosztályt szólítja meg a Pannon Várszínház népszerű musicalje, A Pál utcai fiúk, ami július 6-án érkezik a Mézesvölgyi színpadra. A Molnár Ferenc regénye alapján, Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián által színpadra alkalmazott zenés előadás főbb szerepeiben Szelle Dáviddal, Szente Árpád Csabával, valamint Zayzon Csabával találkozhatunk.

Július 25-én este hattól tekinthető meg Csukás István klasszikusa, a Süsü, a sárkány kalandjai, Bergendy István zenéjével, a Hadart Színház előadásában. A Mézesvölgyi Nyáron is látható lesz a Veres 1 Színház májusi bemutatója, A padlás, főbb szerepekben Dósa Mátyással, Csonka Andrással és Zorgel Enikővel, valamint Oz, a csodák csodája is visszatér, Janik László, Csáki Edina és Pásztor Tibor főszereplésével, a helyi gyerekszereplőkkel kiegészülve.

A saját produkciók közül újra lesz Anconai szerelmesek, Buch Tiborral, Fésűs Nellyvel és Pál Tamással, illetve a tavaly nyáron debütáló, rendkívül látványos Nők az idegösszeomlás szélén musical, Janza Katával, Sári Évivel és Nádasi Veronikával.

Visszatér a Pletykafészek című bohózat is, illetve a teátrum legelső évadában bemutatott krimi, Az Egérfogó, valamint a vígjátékmester Ray Cooney tollából származó Ne most, drágám. Mindezek mellett a Veres 1 Színház áprilisi premierje, a Nagy Sándor által rendezett 1×3 néha 4 című fergeteges komédia is ellátogat a fesztiválra, Mohai Tamás bravúros főszereplésével.

Az elmúlt évek hagyományát követve, a fővárosi színházakból is számos sikerprodukció érkezik. Például a Játékszín vígjátékai, a Legénybúcsú, s a Legyen a feleségem! című vígjáték. 15 éven felüli nézőknek ajánlják az Átrium Alföldi Róbert által rendezett sikerdarabját, Az Őrült Nők Ketrecét, míg július 16-án este az Anyatigrisek című Liliom Produkció mutatkozik be, Király Lindával, Fekete Lindával, Fehér Adrienn-nel és Szőlőskei Tímeával.

Augusztus 9-én Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka, a Hogyan értsük félre a nőket látható, július 23-án pedig visszatér a tavalyi nyár nagy sikere, a Meg se kínáltak című kocsmaária, Bödőcs Tibor tollából, Thuróczy Szabolcs előadásában.



Hat éve már, hogy olyan előadókkal és előadásokkal indult az első Mézesvölgyi Nyár, mint Koncz Zsuzsa, Az őrült nők ketrece, vagy az Experidance, egy évvel később pedig már két színpadon összesen 16.000 néző látogatta a Boban Marković Orkestra koncertjét, Bródy János és Halász Judit fellépését, vagy éppen a Bob herceg című operettet. 2019-ben megújult a fesztivál nézőtere és technikai felszereltsége, a 2020-as három hónapnyi karanténcsend után pedig 8 saját produkció is felvonult a nemzetközi szinten is számontartott eseménysorozaton. Veresegyház Mézesvölgyi városrésze busszal és vonattal is bárhonnan könnyedén megközelíthető, a városban ingyenes a parkolás, és mindig van szabad parkolóhely. Pest megye legnagyobb szabadtéri művészeti fesztiválján, a termálfürdő, az Öreg-tó és a Sződrákos patak ölelésében található 1400 férőhelyes nézőtér várja a kultúrakedvelő látogatókat, a büfében pedig a város legnépszerűbb gasztrocsapata, a Viktória Bisztró Catering & Büfé külön csomagolt Mézesvölgyi Perece, vagy éppen a hűtött, frissen csapolt belga meggysöre. A hozzánk ellátogató kultúrbarátokat nem más, mint a messze földön híres Veresegyházi asszonykórus kedélyes tagjai fogadják és navigálják a nézőtéren.



Jegyek válthatók a Veres 1 Színház jegyirodájában (Veresegyház, Fő út 45. Innovációs Központ B recepció), a 06-70-37-17-838-as telefonszámon, vagy a Mézesvölgy Nyár honlapján, a mezesvolgyinyar.hu címen!

Az utóbbi nyarak egyik leghangulatosabb rendezvénye idén is vár mindenkit 9 és 99 év között!