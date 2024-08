A cél a béke üzenetének eljuttatása a fegyveres konfliktusok feleinek

Koncert a békéért elnevezéssel, ukrán, orosz, izraeli és palesztin vendégművészekkel kiegészülve ad ingyenes hangversenyt a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) a Hősök terén augusztus 31-én este 7 órától – tájékoztatta a zenekar az MTI-t.

A Budapesti Fesztiválzenekar bejelentette hagyományos ingyenes nyárvégi szabadtéri koncertjének műsorát. Az előadás a Koncert a békéért címet kapta, mert a világunkra nehezedő fegyveres konfliktusok, háborúk okozta emberi szenvedésre szeretné felhívni a figyelmet, és kiállni a béke, a tisztelet, a barátság és a szeretet értékei mellett – írták a közleményben. “Olyan nemzetközi vendégművészek állnak majd színpadra, akik közös fellépésükkel tanúsítják, hogy a zene képes a kölcsönös félelmek és bizalmatlanság enyhítésére” – tették hozzá.

Ukrán és orosz hegedűművész közös produkciója, izraeli-palesztin duó előadása

A koncert elején a kortárs amerikai zeneszerző, Augusta Read Thomas rövid szerzeménye, a Plea for Peace (Könyörgés a békéért) hangzik el a BFZ muzsikusaiból álló kamaraegyüttes és Mirella Hagen német szopránénekes előadásában. Bach d-moll hegedű-kettősversenyében a szólószólamokat egy ukrán és egy orosz hegedűművész, a krími Szimferopolban született Diana Tishchenko és a moszkvai születésű Alexander Sitkovetsky játssza. Idan Raichel izraeli dalszerző a koncerten három szerzeményét énekli el, az oud nevű arab népi hangszeren Taiseer Elias palesztin művész működik közre. Az estet, Fischer Iván vezényletével a BFZ nagyzenekara Mahler harmadik szimfóniájának fináléjával, a Was mir die Liebe erzählt (Amit a szeretet mesél nekem) tétellel zárja. Az esemény a Facebookon is követhető lesz.

A háborúk okozta szenvedéssel szembesülve Fischer Iván januári izraeli karmesteri vendégszereplése után húsvétkor az általa vezetett Fesztiválzenekarral különleges passió-előadást mutatott be. A Máté-passiót más szenvedéstörténetekre emlékező betétekkel gazdagító Kompasszió már érzékeltette az együtt zenélés erejét izraeli és palesztin művészek között. A budapesti szabadtéri koncert ennek a kezdeményezésnek szerves folytatása

A tájékoztató idézi Fischert, aki a budapesti koncertről azt mondta: “együtt, a zene révén szeretnénk kifejezni közös reménységünket, hogy véget érhet a fegyveres konfliktusok okozta szenvedés, és a jövő a kölcsönös megbecsülés és a béke jegyében áll majd, a zenekar tagjaihoz ezúttal háború sújtotta régiók zenészei csatlakoznak”.

A béke mellett zenével felszólaló koncertek sora várhatóan novemberben Isztambulban folytatódik.