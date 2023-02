Kihívóan őszinte dal a The Carbonfoolstól

Mindezt fájdalmasan, szívbemarkolóan teszi, de mégis felemelő. Olyan carbonos.

„A The Carbonfools mindig is preferált médium volt számomra, hogy kinyavajogjam a bánataim, problémáim vagy akár az örömöm… Zenészsors: dalban könnyebb elmondani, mi nyomja a lelkem…” – meséli Titusz a zenekar alapítója. A dalhoz a videót is ő készítette mesterséges intelligencia segítségével, amely most új hobbija a stúdiócuccok építése mellett.

„Ez egy nagyon kedves és intim dal, amit teljes egészében a Titusz írt. Természetesen a hiteles előadás feltétele, hogy értelmezzem a dalt, és ilyenkor jövök rá, hogy egy-egy témát hányféleképpen élhetünk meg. Izgalmas utazás ez számomra. Nem csak a dalban mélyülök el, hanem úgy érzem, hogy közben a szerzőt is jobban megismerem.” – tette hozzá az énekes, Fóris-Ferenczi Gábor.

A zenekar alkotóközösség, de ez a hirtelen a próbaterembe lehozott dal őket is meglepte:

Miklós Milán basszusgitáros szerint: „Ez a dal teljesen váratlanul bukkant fel Titusz szíve közepéből. Annyira kerek és szép az egész. Igazi mestermunka! Imádom!”

„Titusz tipikus húzása, amikor nem szól egy szót sem arról, hogy szépen csendben összerak egy ilyen gyönyörű dalt a háttérben. Párszor eljátszotta már, de mindig meg tud lepni.” – tette hozzá Gulyás Barna, gitáros.

Hámori Benedek, dobos egy másik, értelemszerűen egy „ritmikusabb” oldalról közelített: „Mindig szeretem, amikor kicsit megállunk és lelassulunk egy-egy lassabb, érzelmesebb dallal. Segít jobban elmélyülni magunkban. Úgy érzem, hogy ez egy olyan dal, ami nemtől, kortól és élethelyzettől függetlenül egyaránt szerethető, értelmezhető.”

NÉZD MEG A KLIPET IDE KATTINTVA:

THE CARBONFOOLS – BIRD IN A CAGE

A zenekar következő Budapesti koncertje, május 28-án, Pünkösdkor a Kobuci Kertben lesz. A különleges buliról itt találsz még infót: facebook.com/events/765335968542075

(Fotó: Kovács Kinga)