Két világ között, sehova sem illett

Újra kapható a Rolls Frakció aka D. Nagy-Trunkos1982-es koncertfelvétele



A hazai underground és újhullámos rock történetének nagy hatású zenekara után kevés felvétel maradt. Mire az egyetlen stúdiólemez, a Rolls 1984-ben megjelent, a csapat már csak papíron létezett, a Csepeli Ifjúsági Parkban 1982. szeptember 12-én rögzített koncert anyaga pedig csak 1999-ben került piacra. Utóbbit adta ki most újra, megújult grafikai megjelenéssel, tizenhat oldalas booklettel és korszerűsített hangzással az e-Music Records CD-n, illetve vinylen.



A Rolls 1978-ban alakult, az alapítók között volt D. Nagy Lajos énekes és Trunkos András basszusgitáros, dalszerző is. 1979-ben a Piramis turnéján előzenekarként léphettek fel, még mint kemény rockot játszó banda. Ezt Som Lajosnak, a Piramis basszusgitárosának köszönhették, aki felkarolt három akkor induló, névtelen vidéki zenekart: a miskolci Eddát, a szegedi Eastet és a Kiskőröshöz köthető Rollst.



„Emlékszem, Trunkos Andrissal beszélgettünk és azt mondtam, túlságosan meg vannak zabolázva a dalok, meg kellene próbálni nyersebben. Ez vezetett aztán ahhoz az újhullámos zenei stílushoz, ami 1981-82-re alakult ki és a közönség is díjazta” – mondta D. Nagy Lajos egy korábbi interjúban az MTI-nek. A zene szemtelen, provokatív szövegekkel párosult. Nem aratott osztatlan sikert az akkori hatalom körében például a Szabad vagyok című dal, amelynek refrénje „Szabad vagyok – mondta a majom a rácsnak; én nem – mondta a rács, engem majmok köré zártak”.



„A most megjelent, tizenhárom dalt tartalmazó 1982-es koncertfelvétel a Rolls Frakció egyik legizgalmasabb korszakába nyújt betekintést: megmutatja a zenekar nyers energiáját, különleges hangulatát és azt a szabadságot, amely a korszak egyik legkarakteresebb magyar zenekarává tette őket” – szerepel az e-Music Records ajánlójában.



Nem sokkal a csepeli fellépés után, 1982. október 23-án a Magyar Televízió Egymillió fontos hangjegy című műsorában leadták a koncert egy részletét, többek között Trunkos szerzeményét, a Fejezetek egy iskolás gyermek naplójából című dalt, amelyben ezt is énekelte D. Nagy Lajos: „Állva pisilek és ülve kakálok; mégis úgy érzem, hogy tisztesség dolgában elég szarul állok”. De ezt is: „Kisvárosi közhely, nagyvárosi lárma; szembekötősdi, egy ország mutatványa”. Ezt követően a műsor megszűnt, a zenekar pedig a tűrt és a tiltott kategória közé került, majd 1984-ben feloszlott.

Két világ között, sehova sem illett

A zenekar népszerűségét annak idején az adta, ami aztán a feloszlásban is szerepet játszott. Ahogy Trunkos András megfogalmazta: a rockzenészeknek túlságosan alternatív volt, az alternatív zenészeknek meg nagyon rockzene. Az örökség egy részét, néhány dalt D. Nagy Lajos énekessel, Trunkos András szerzeményeivel, Dévényi Ádám szövegeivel (Valahol Európában, Adj helyet, Megadtam magam a mának, Ne legyek áruló, Széles-tágas) a Bikini vitte tovább.



A Rolls Frakció, amelyben D. Nagy és Trunkos mellett Tóth Miklós billentyűs hangszereken, Tóth Csaba gitáron, Óbert Tibor és Donászy Tibor dobon, Dzodzoglu Jorgosz és Hadnagy László pedig kongán játszott, 2009. március 25-én egyetlen alkalomra újra összeállt és koncertet adott a fővárosi Diesel Clubban. A Bikini egy-egy leállása idején voltak ugyan kísérletek – D. Nagy és a Frakció, „R” Frakció – ám ezek csak a D. Nagy-Trunkos kettős alkalmi próbálkozásai voltak és a Bikini mögött háttérbe szorultak.



A zenekar egyetlen stúdióalbuma, a Rolls, amely 1984-ben vinylen és kazettán jelent meg, azóta sem kapott újrakiadást.