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Idén is lesznek koncertek a nyári Margón

Salföld Nyári Margó
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magyarzene

Salföld a jó zenétől is hangos lesz, nem csak az irodalomtól

Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó nyári irodalmi fesztiválja augusztus 13. és 15. között a Káli-medencében, ahol többek közt a Beck@Grecsó duó, Lovasi András és az Anima Sound System is fellép.

A salföldi Bánya Kert lesz a 15 éves Margó ünnepi évadának következő állomása, amelynek színpadán többek között a Beck@Grecsó duó előadása, Lovasi András szóló estje és az Anima Sound System koncertje várja a közönséget, de látható lesz Kemény Zsófi EgyÉletem című előadása, valamint a Margó-díjas Fehér Boldizsár stand-up estje is – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

Minden korosztály találhat magának megfelelő programot

A szerzők között Háy Jánossal, Jehan Paumeroval, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival lehet majd találkozni, de lesz meseterápiás program Kecskés Karina színésznővel, irodalomterápiás foglalkozás, vezetett kerékpártúra is, a Vánkosban pedig gyerekprogramokkal készülnek a szervezők.

A bérletek és napijegyek a tixa.hu és a margofeszt.hu/nyarimargo oldalakon érhetők el.

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Salföld Nyári Margó

Idén is lesznek koncertek a nyári Margón

magyarzene 2026-06-20

Salföld a jó zenétől is hangos lesz, nem csak az irodalomtól Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Margó nyári irodalmi fesztiválja augusztus 13. és 15. között

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