Kicserélődött a mentori gárda

Erre a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt, és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A szervező Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület hétfői közleményében emlékeztettek, hogy a mentorprogramot először tavaly rendezték meg a 2025: A Magyar Dalszerzés Éve részeként azzal a céllal, hogy támogassák a jelen és a jövő dalszerzői közötti tudásmegosztást.



Mint írták, a kezdeményezés a korábbi DEX Dalszerző Expo tapasztalataira építve nyújt személyes szakmai támogatást a résztvevőknek. A tehetséggondozásban, a szakmai tudás átadásában, a személyes tapasztalatok megosztásában a tavalyi évben Palya Bea, Tövisházi Ambrus, Szűcs Krisztián, Járai Márk, Sára Gergely (Gege) és iamyank vettek részt mentorként.

Akiket kiválasztanak, azoknak ingyenes a program

A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program második évadában ismét négy kategóriában lehet megjelölni, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben a jelentkezők. Idén a dalszerző mentorok Áron András, Barkóczi Noémi és Lovasi András, a dalszövegíró mentor Hegyi György, a rapszövegíró mentor Sisi, a producer mentor pedig Hien.



A program a kiválasztott mentoráltak számára térítésmentes, jelentkezni a https://www.surveymonkey.com/r/Artisjus_Mentorprogram_2026_II_evad linken lehet – olvasható a közleményben.