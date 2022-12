Két magyar énekesnő írta a nemzetközi alkotótábor hivatalos dalát

A Cool For You alapjait a három művész még októberben rakta össze a nemzetközi alkotótáborban Budapesten. A dal arról szól, hogy egy új kapcsolatban mindig egy kicsit jobbak akarunk lenni, de közben szeretnénk ha önmagunkért szeretnének.

A Songbook Songwriting Camp-et 2022-ben harmadjára rendezték. A kezdeményezés célja, hogy a magyar és külföldi zeneszerzők, szövegírók és zenei producerek ideális körülmények között együtt alkothassanak, szakmai kapcsolataikat elmélyíthessék és inspiráló környezetben töltődjenek. A táborban mindösszesen 21 zeneipari szakember vehetett részt az eseménynek helyt adó budapesti Petneházy Club Hotelbe. Naponta változó, 3 fős csapatokban, előre meghatározott tematika szerint alkottak. Itt született a NOIRA művésznéven alkotó Rajcsányi Nóra, a Ruby Harlem-ből ismert Iván Szandra, és több lengyel eurovíziós dal producere, Remek Zawadzki által írt Cool For You című dal.

– Az SBSC Songwriting Camp volt az első dalszerző tábor élményem, és az első pillanattól nagyon élveztem, hogy 4 napon át egy ilyen fantasztikusan támogató közegben csinálhattam azt, amit a legjobban szeretek – mondta NOIRA. – Az első napon a “pop 2023” brief kapcsán Iván Szandra dalszerző-zongorista-énekesnővel és Remek Zawadzki lengyel producerrel kerültem egy csapatba, és azzal kezdtük a napot, hogy inspirációkat gyűjtöttünk, Lizzo-t, Jamiroquai-t, Pharrel-t, Demi Lovato-t hallgattunk. Remek nem szeretett volna túlzottan elrugaszkodni a brieftől, mi Szandrával pedig szerettük volna a saját kedvenc R&B és soul stílusunkat is belevinni a dalba, és szerencsére ezzel a viszonylag tágan értelmezhető brieffel mindenkinek az igényeihez találtunk kiskapukat. A dal témáját illetően abból indultunk ki, hogy nem kell túl mélynek lennie, de azért legyenek a dalszövegben olyan sorok is, amik kicsit meglepőek. Szandra elkezdett a szintetizátoron egy gospel témát játszani, én kitaláltam rá egy ének témát, és nagyon gyorsan összeállt a teljes dalszerkezet. Amíg Remek és Szandra az alapon és a szinti sávokon dolgoztak, addig én befejeztem a dalszöveget és ebéd után nem sokkal már el is kezdtük felvenni a végleges vokálsávokat. Mindhárman nagyon céltudatosak vagyunk, de délutánra sikerült bele is lazulnunk a feladatba, ami számomra nagyon megkönnyítette a munkát és közben nagyon élveztem az egész napot.

– Egy nagyon chill, érdeklődő, kísérletező megközelítéssel kezdtünk hozzá a dal megírásához – erősítette meg NOIRA szavait Iván Szandra. – Sokat beszélgettünk zenékről, Remeknek szinte mindenre volt egy dalpéldája. Noirából csak úgy árad a dalszöveg és az érdekesebbnél érdekesebb zenei mondatok, dallamok. Én ez alá próbáltam egy inspiráló harmóniavezetést berakni. Figyeltem a beszélgetés és a dallamötletek alakulását. Így írtuk meg a Cool for You alapjait. Ami ezután következett az már a zenei váz kiszínezése volt a producer részéről. Noirával mindketten a soul, neo soul világából jövünk, így rajongással arranzsáltuk meg és énekeltük fel a háttérvokálokat.

A dal témájának a kidolgozásakor NOIRA arra gondolt, hogy egy friss szerelmi élmény, egy kialakulóban lévő kapcsolat mindig jó téma egy pop dalnak, erre fűzte fel a dalszöveget.

– A Cool For You tulajdonképpen arról szól, hogy egy új kapcsolat mindig azt hozza ki belőlünk, hogy egy kicsit jobbak akarunk lenni, de közben szeretnénk ha önmagunkért szeretnének, egy kicsit kimutatjuk, hogy mit érzünk, de azért nem merészkedünk túl mélyre – tette hozzá NOIRA. – Mire befejeztem a dalszöveget rájöttem, hogy képletesen az én beilleszkedésemről szól a dalszerző táborban.

A Cool For You mostanra elnyerte végleges formáját, és a táborban készült felvételekből készült hozzá egy aftermovie is.

(Fotó: László Dénes)