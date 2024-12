Több mint 800 millió forintnyi jogdíj jogosultjait azonosította be az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI)

Százezernyi magyar és külföldi előadóművész jogdíját sikerült kifizetni olyan teljesítmények és produkciók után, amelyek közreműködői adatai korábban nem álltak rendelkezésre – közölte az EJI kedden az MTI-vel. Mint írták, a jogosultkutatás során 36 korábbi jogdíjfelosztás adatát fésülték át újra. A dokumentáció korrekcióját követően megállapított tíz legmagasabb jogdíj együttes összege meghaladta a 40 millió forintot.



Az EJI jogosultkutatása a korábbi adathiányokat és a játszási listák pontatlanságait korrigálja. E munka hatékonyságát növeli a felosztási szabályzat tavalyi módosítása, amely azon hangfelvételre eső jogdíjak kifizetését is lehetővé teszi, amelynek csak vezető előadója állapítható meg. Az EJI a jogdíjat ebben az esetben az érintett vezető előadó azon hangfelvételei között osztja meg arányosan, amelyek beazonosítását korábban már elvégezte. A jogdíjból nemcsak a vezető előadóművészek, hanem a többi közreműködő is részesül.



A kifizethető jogdíjak növelését szolgálja az a friss módosítás is, amely szerint a tíz tagnál kisebb együttesek vezető előadói akkor is hozzájuthatnak a felvételre eső és részükre elkülönített jogdíjhoz, ha az adott felvételt egyébként korábban nem regisztrálták az EJI-nél. Ilyen esetben a vezető előadókra elkülönített jogdíjat azok között osztják fel, akik a felvétel időpontjában a zenekar tagjai voltak és erről nyilatkoznak.

Nyugaton szívesen hallgatják a magyar szerzőket: több száz művészünk kapott csekket

A közlemény arról is beszámolt, hogy az EJI a napokban háromszáz magyar előadóművésznek fizette ki a 2024 harmadik negyedévében Portugáliából, Dániából, Belgiumból, az Egyesült Királyságból, Svédországból, Hollandiából, az Egyesült Államokból és Ausztriából beszedett, hangfelvételek és filmek után járó jogdíjakat. Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület a zenészek, színészek, táncosok, artisták jogait érvényesítő egyesület, amelyet az előadók hoztak létre. A televíziók, rádiók és más felhasználók jogdíjat fizetnek az előadóknak felvételeik felhasználásáért, ezt Magyarországon minden hazai és külföldi előadó nevében az EJI szedi be és fizeti ki részükre.



Az EJI-nek több mint négyezer tagja és több mint 18 ezer megbízója van.