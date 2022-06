Hogy aztán Babra menjen a koncert!

A Kaláka együttes nyitja, majd Lajkó Félix, a Parno Graszt, a Dresch Vonós Quartet és a Besh o droM is fellép a délvidéki magyarság legjelentősebb kulturális fesztiválján, a Dombos Festen, amelyet június 30. és július 3. között tartanak a vajdasági Kishegyesen.

A szervezők tájékoztatása szerint az idén négynapos összművészeti rendezvényre ismét a térség legérdekesebb előadóit hívták meg.

A Dombos Festet június 30-án a kétszeres Kossuth-díjas és Prima Primissima díjas Kaláka együttes nyitja meg családi koncertjével. Ugyanezen a napon lép színpadra az ethno funkot játszó Kerekes Band, a vajdasági Mezei Szilárd és a szintén a népzenei elemeket és a dzsesszt vegyítő Dresch Vonós Quartet.

A július balkáni zenékkel indul: a fesztivál második napján, július elsején lép színpadra Babra zenekar, amely a délszláv zene eredetiségét és lelkületét megőrizve hoz létre a hagyományos dallamokból új zenei formákat, valamint a Poklade zenekar, amely mindazt a zenei világot képviseli, amely a Balkánt jellemzi, a nagyszínpad pedig néhány év kihagyás után ismét a roma zene egyik legismertebb képviselőjének, a Besh o droM koncertjének ad helyet.

Hagyományosan a szombat a leglátogatottabb nap a dombosi löszfalnál. A fesztivál harmadik napján vajdasági képregény-találkozót tartanak, majd a Dűvő zenekar népzenei koncertjét hallgatják meg a vendégek, este a Flock Projekt akrobatái nyűgözik le a nézőket, végül pedig a világhírű Parno Graszt lép színpadra.

A fesztivál zárónapján lép fel Lajkó Félix Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a lengyel Volosival, amellyel közösen három éve a magyar és a lengyel Fonogram-díjat is bezsebelték. Ugyanezen a napon mutatkozik be Kishegyesen a Hét Hat Club is, amely a balkáni, roma, török és erdélyi népzenét egyesíti a zenéjében, valamint a groove-os zenei világot képviselő Subtones zenekar.

A rendezvénynek helyet adó Hegyalja utcában kézművesek, valamint hagyományos magyar ételeket kínáló árusok és borászok kaptak helyet, emellett borpincével és borterasszal várják a látogatókat, napközben pedig a Dombosi Remix irodalmi fesztivál beszélgetéseit hallgathatják meg az érdeklődők. Ezen felül ismét látható lesz, ahogyan a fényfestők keze alatt minden este életre kel a 100 méteres löszfal, amelynek a tövében a fesztivált rendezik.

Világszínvonalú produkciók várják a világ- és népzene szerelmeseit Délvidék eme remek helyén!