A Meybahar és a Cserepes egyáltalán a Fonó kiadványa

Két magyar előadó is szerepel a rangos Transglobal World Music Chart nemzetközi toplista márciusi kiadásán. Cserepes The Beginning of the Beginning című lemeze a 37., a Meybahar első albuma, amely a zenekar nevét viseli, a 40. helyre került, mindkét anyagot a Fonó Records jelentette meg.



A világ vezető világzenei szakértői által havonta összeállított listán ritkán szerepel egyszerre két magyar előadó; Cserepes lemeze már az elmúlt hónapban bekerült, akkor a 14. helyen.



A februári 40-es lista első két helyén az afrikai Mali előadói szerepelnek: az énekes Samba Touré Baarakelaw című lemezével (kiadó: Glitterbeat) az első helyre került, a másodikra pedig a Trio Da Kali Bagola című albumával (One World). A harmadik helyen a multikulti (német, spanyol és marokkói zenészekből álló) Al Andaluz Project szerepel The Songs of Iman Kandoussi: Traditional Arabic Andalusian című anyagával (Galileo Music Communication).

A Fonó Budai Zeneház MTI-hez eljuttatott közleménye kiemelte: a Meybahar első nagylemezén tíz szám hallható, hagyományos görög népzenei átdolgozások és saját szerzemények. Az együttes jellegzetes hangzásvilágát a görög szantúri, a hegedű, az ütőhangszerek, és a görög és magyar nyelven több szólamban énekelt dalok adják. A zenekar számára a 2019-ben megjelent, ötszámos Abyss című anyag hozta az első nemzetközi sikert: az anyag röviddel megjelenése után felkerült a Balkan World Music Charts legjobb lemezei közé.



A Meybahar című nagylemez egyik érdekessége az Adama me to teri sou (magyarul: A szeretted mellett) című dal, amelyet a zenekar két tagja, az éneklő és szantúron játszó görög Marilia Pilti, valamint Kopcsik Márton (hegedű, zengőhúros brácsa) a görög előadó-dalszerző párossal, Marta Mavroidival, és Jorgosz Venturisszal közösen írt. A számnak a görög szigetek esküvői énekeiből összeválogatott sorai arra utalnak, mit érezhetünk, amikor legféltettebb kincsünket útjára engedjük.

„A lemez mérföldkő a zenekar életében, több évnyi munkánkat foglalja össze, ami alatt mi is nagyon sokat változtunk, összecsiszolódtunk”

– idézte Kopcsik Mártont, a formáció egyik alapítóját a közlemény. A lemez előfutára, a kislemezként és videóklipként is megjelent Afousis a Kászosz szigetéről származó népi ballada történetét meséli el.



A Meybaharban Radis Afrodité (ének), Bordás Zoltán (ütőhangszerek) és Gerzson János (ud) szerepel még.



A Transglobal World Music Chart (TWMC) 2015 óta létezik és célja, hogy a világ legjobb világzenei produkcióit juttassa el a közönséghez, amelyeket elismert világzenei szakértők választanak ki a Föld minden tájáról. A TWMC zenei kritikusokat tömörít, akik havonta értékelik a megjelent új albumokat pontozásos rendszerben, valamint különböző médiumokon keresztül népszerűsítik is a világzenét, a gyökerekből táplálkozó, hagyományos zenéket. A TWMC havonta, valamint év végén ad ki albumlistát – tették hozzá.