Juhász Attila Jack album az igényes zene kedvelőinek

Juhász Attila Jack Chuck Israels tanítványaként végzett, akinek később kollégájává is vált.

Jack 1998 óta muzsikál aktívan itthon, főként jazz zenekarokban játszik, valamint megannyi pop produkció zenésze, zeneszerzője, hangszerelője (Budapest Jazz Orchestra, Club 54). A sokoldalú, virtuóz zenész korábban olyan szólólemezekkel ajándékozta meg az igényes zenék kedvelőit, mint a „What If I Could”, a „Serendipity”, vagy éppen az „Out of Frame”.

Most pedig itt egy új korong, a 10 dalt tartalmazó „Morning Sensations”. Jack ezúttal is filmzenei hangulatban gondolkodott olyan stílusok jegyeivel fűszerezve szerzeményeit, mint a jazz, a blues, a klasszikus zene, valamint a minőségi pop rock. Dögös lüktetés, finom romantika, inspiráló kreatív energiák, magas színvonalú töltődés egy helyen. A „Morning Sensations”-on olyan számokat hallhatunk, mint a „Hint”, a „Madame”, a „Secret Route”, a „Canzone”, a „Waterlily”, vagy éppen az „Out of the machine”.

„A zongora-nagybőgő-dob alapokon nyugvó trióm, a jazz műfaj, az aktusztikus-, valamint a szimfonikus zenei hatások világa adta a Morning Sensations gerincét. Az egész lemez egy teljesen természetes folyamat részeként született, mindig arról írtam dalt, ami éppen akkor, abban a pillanatban bennem volt. Talán pontosan ezért lett olyan sokszínű. Semmilyen erőltetett koncepció, nyomás nem uralta, nem akartam sem határidőre elkészülni, sem pedig hatalmas slágereket írni.” – árulta el Jack a Music Fashion gondozta album kapcsán. Mellesleg Jack nem csak a „Morning Sensations” hanganyagát álmodta meg, magát a borítót is ő festette. A kézzel fogható korong immáron beszerezhető a kiadó weboldalán keresztül, továbbá az izgalmas, üdítő lemezanyag mától elérhető az összes digitális zenei platformon is.

Album gyűjtőlink:

https://album.link/2z03mkvkt86n6