December 19-től egészen szilveszeterig hangos muzsikaszó fogja felverni Újbuda csendjét!

A 30. évfordulót ünneplő Fonó év végi jubileumi sorozatában minden este több koncertet is meghallgathat a közönség; december végén világzene, dzsessz és népzene várja a látogatókat. Idén is lesz Jazz Előszilveszter és Fonó Folk Szilveszter. Olyan, változatos stílust képviselő formációk állnak színpadra karácsony előtt december 27-étől kezdve az újévig, mint a Napfonat, az Ysra, a Boyongó, a Bordó Sárkány és a Török Tilla Experiment, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Tom White & Mad Circus – írják a Fonó Budai Zeneház MTI-hez eljuttatott közleményében.



December 30-án rendezik meg a Jazz Előszilvesztert, ahol Dés László és Dresch Mihály Kvartettje, a Gáspár Károly Trió és a Mandaan lép fel. A Fonó Folk Szilveszteren az ország legnagyobb szilveszteri táncházába várják a közönséget. A Napfonat együttes ünnepre hangoló, adventi nagykoncertje december 19-én lesz a Fonóban. 2023 decemberében a Fonó gondozásában jelent meg Égből, Fényből… című adventi nagylemezük. Decemberi adventi műsoruk különlegessége, hogy az énekhang ereje mellett ezúttal teret kap a hangszeres zene is.

Egy eddig soha nem hallott formáció is emeli az adventi készülődést!

A közleményben kiemelik, új világzenei szupergroup lép fel december 27-én, az YSRA-val érkezik Keck Mária, aki flamenco fúziós és világzenei projektjeivel bejárta Európát, vele pedig a Meszecsinka és a Pásztorhóra zenészei, köztük Biljarszki Emil, Takács Szabolcs és Okos Gergely. Szintén ezen az estén lép fel a Boyongó, amely visszatérő vendég a Fonóban. December 28-án lép fel Török Tilla, a magyar- és kortárs népzene jeles képviselője, művészetét a magyar- és a sztyeppei népek népzenéje inspirálja. Ugyanezen az estén a Bordó Sárkány „középkori világzenét” játszik.

December 29-én Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák érkeznek a Fonóba, és ezen az estén lép fel Tom White és a Mad Circus, Magyarország legőrültebb Rockabilly zenekara – olvasható a közleményben.



Mint írják, Jazz Előszilveszter már hagyomány a Fonóban. A Dés László – Dresch Mihály Quartet most először lép közönség elé ebben a felállásban a Fonó színpadán. Két Kossuth-díjas művész mellett a ritmusszekcióban Orbán György bőgőn és Dés András ütőhangszereken játszik. Fellép emellett a Mandaan, azaz Muhari Krisztián (trombita) és Tóth András (zongora), akik a kortárs trombita és zongora alapokat friss dzsesszes elemekkel fűszerezik. Szintén 30-án lép színpadra Gáspár Károly zongorista a hazai dzsesszélet egyik meghatározó szereplője. Triójával saját kompozíciókat és dzsessz-sztenderdeket egyaránt műsoron tartanak.



A Fonó év végi sorozata nem zárul, hanem átnyúlik az új évbe, hiszen a Fonó Folk Szilveszteren estétől reggelig remek zenészek muzsikájára, több táncházban mulathat a közönség – emelik ki a közleményben. Játszik a Fanfara Complexa, a Magyarpalatkai Banda és a Katlan Zenekar.



A programokról további részletek a fono.hu oldalon érhető el. A Fonó30 jubileumi sorozatát a MOL Új Európa Alapítvány támogatja.