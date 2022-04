A hatalom feltétlen zenéje a Buzz legújabbja

Újabb kislemezzel jelentkezett a budapesti The Jet Buzz zenekar. A múlt hónapban megjelent Synergetic Flow után ismét egy gyors, kemény hangvételű dalt hallhatunk.

VIDEÓ

Az ‘Unconditional Believer of the Power’ nyitó riffje után mindjárt értelmet kap a kissé hosszú cím: a zakatoló gitárral érkező szöveg a diktatúráról, a besúgók világáról, a hatalom csontokkal idomított, parancsra menetelő híveiről szól.

A megafonra emlékeztető hangzás, és a váratlanul megszólaló trombita a szervezett tömegrendezvények hangulatát idézi, míg a mellotronnal és vokállal díszített “lázadó” refrén inkább egy hippi rockkoncertre emlékeztet.

A stúdió adta lehetőségeket kihasználva a felvételen szereplő hangszerek mindegyikét a zenekar tagjai szólaltatják meg: lassan megszokhattuk, hogy Cigi a basszusgitár mellett a billentyűs hangszereket is kezeli, míg Tibi gyerekkori hangszerét, a trombitát vette ismét elő. A feszes ritmusért természetesen ezúttal is Tonó felelt a dobok mögött.

Az öt számos EP-ről ez még csak a második szám, kíváncsian várjuk a folytatást!

A zenekar Budapesten alakult, Tibi, Tonó és Cigi alkotta. Azonban később csatlakozott hozzájuk Dankó István „Stevó” melbourne-i magyar énekes, akivel egészen 2020-ig koncerteztek, amikor is Stevó visszaköltözött Ausztráliába.

A The Jet Buzz zenéjét a garage rock, a 77-es punk és az indie rock inspirálja, igazi „High energy garage rock and roll”.

Előző számuk, a Sun Goes Down is egy pörgős pszichedelikus hangulatú dal volt, ami a banda 2020-as év elején megjelent On the Wrong Side című EP-jéről lett megfilmesítve.

Korábban a To A Friend című szám külföldről is pozitív visszajelzéseket kapott, négyszer játszotta a 89.7 WITR-FM Radio (Rochester, New York, USA) „Jeff of the Future” show-jában, s kétszer volt a laut.fm/viking német rádió „Heavy Rotation Hot and Fresh! Viking’s Best!” című műsorában.