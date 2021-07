Felhők felett mindig kék az ég!

Megjelent és teljes egészében végighallgatható a budapesti Skyabove első nagylemeze a digitális platformokon és Youtube-on is!

A Skyabove zenekar a jelenlegi felállásában 2020 eleje óta működik, de a tagok barátsága ennél sokkal korábban kezdődött – több évnyi közös zenélés és alkotómunka után elérkezett az idő, hogy nagyobb közönség előtt is bemutatkozzanak.

Kiss Dávid énekes érkezésével a zenekar megtalálta jelenlegi stílusát, mely talán a „new wave rock-hoz” áll a legközelebb.

Zenéjükkel ugyanúgy törekednek a közönség megmozgatására, mint a személyes és univerzális problémák, és az érzelmek hullámzásának bemutatására. Jelenleg a jól sikerült bemutatkozó koncertjük utáni időszakon dolgoznak, melyben többek között koncertek, próbatermi livestream, de még egy podcast adás is szerepel.

Az album Youtube linkje:

Az album hamarosan CD-n is megjelenik, a GrundRecords gondozásában, addig is keressétek a lemez dalait a digitális felületeken!

2020. szeptember 18-án az Analog Music Hall színpadán került sor a csapat bemutatkozó koncertjére, de ez csak az első fecskéjük volt a magyar zene egén: az ősz folyamán további dalok megjelentetésével a teljes Colors Of Our Sky album elérhetővé vált.

Akkor úgy fogalmaztak: Kiss Dávid énekes érkezésével a korábbi, elektronikára épülő, dallamos rockzene újabb élt kapott, amellyel a zenekar elérte jelenlegi stílusát – a csapat célja a zenén keresztül megfogalmazni a tikkasztó budapesti nyár és a fesztiválok happy go lucky hangulatát, egy cseppnyi melankóliával, és gitár hajtotta elektronikus alapokkal fűszerezve.

A klipes Seen Enough dalban a komorabb és sötétebb mondanivaló váltakozik a pozitív, optimistább hangvétellel, melyet különösen fontosnak tart a zenekar manapság. Egyfajta fény az alagút végén érzés jelenik meg a dalban, azt a tudatállapotot mutatja be, amikor a sok rossz dolog után érzi, tudja az ember, hogy bekövetkezett a fordulat és ezentúl már jobb lesz minden.

A videó szempontjától akkor a csapat a letisztultságra törekedett: egyszerű, fényekkel operáló anyagot szerettek volna, mely jó kontrasztot ad a hamarosan megjelenő nagylemez címével. (A Hammerworld magazin nyomán)

Skyabove a Facebookon:

https://www.facebook.com/skyaboveofficial/