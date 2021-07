Zenészeket vár Oroszlányban a ZAM!

2021 július 28 -tól nyitja kapuit az oroszlányi Zenei Alkotó Műhely (röviden ZAM), mely minden szerdán 15 órára várja mindazokat akik részt vennének közös zenélésben, alkotásban, vagy szeretnék megvalósítani zenei ötleteiket. A résztvevőkön múlik, hogy milyen projektek valósulnak meg. A ZAM célja, hogy segítse zenekarok, koncertek, kiadványok létrejöttét.

A Zenei Alkotó műhely mindazokat várja, akik

tudnak zenélni,

nem tudnak, de szeretnének zenélni,

tudnak énekelni,

tudnak zenét szerkeszteni,

van szerzeményük,

van ötletük,

van fülük.

Szent József kápolna, Oroszlány, Várdomb utca,

minden szerdán 15 órától.

Oroszlány mindig is zenétől hangos város volt, de a zenével amatőr szinten foglalkozók számára nincs elég hely ahhoz, hogy egymással találkozzanak, együtt zenéljenek, alkossanak. A ZAM biztosítja ezt a lehetőséget, ha szükséges bővebb időtartamban is. Ezen túlmenően a működtetők és támogatók segítenek koncertek szervezésében, kiadványok létrehozásában és terjesztésében is.

A magyarzene.eu már idén két zeneszám profi stúdió felvételére biztosítja a forrást, az Onmediaweb Bt. weboldal készítést ajánlott fel. Több profi zenész jelezte alkalmankénti részvételi szándékát, és több rádió is örömmel várja a kész hangzó anyagokat.

A Zenei Alkotó Műhely fő támogatói a Munkás Szent József Plébánia Oroszlány és a magyarzene.eu.

Ez lesz az idei Ördögkatlanon!