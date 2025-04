Több évtized után végre elég nagyok lettek, hogy a Budapest Parkot is megtöltsék

Magyarországi fesztiválon már fellépett, június 11-én pedig első itteni önálló koncertjét adja a Biffy Clyro. A világhírű skót rockzenekar a Budapest Parkban lép fel. Mint a szervezők közleményében felidézték, a Biffy Clyro eddig kilenc stúdióalbumot készített, közülük három – Opposites (2013), Ellipsis (2016), A Celebration of Endings (2020) – is vezette a brit albumeladási listákat.



A triót alkotó Simon Neil (ének, gitár) és az ikertestvér pár James (basszus, vokál) és Ben Johnston (dob, vokál) harminc éve kezdett együtt zenélni, akkor még Skrewfish néven, napjainkra pedig a brit rockzene egyik legkiemelkedőbb együttesévé váltak. Az alternatív, progresszív rockszíntérből hamar a legnagyobb fesztiválok és stadionok színpadáig jutottak, a nagy áttörést a 2007-ben megjelent Puzzle című lemez hozta meg számukra.

Még BAFTA-díjat is kaptak a járvány alatt

A Biffy Clyro rendszeresen főzenekarként lép fel a legnagyobb brit fesztiválokon, köztük a Reading & Leeds-en, a Downloadon, a TRNSMT-en és az Isle of Wighton. 2022-es brit aréna turnéjukon teltházas koncertet adtak többek között a londoni O2 Arénában és a glasgow-i Hydro Arénában.

A zenekar 2020-as lemezét, A Celebration of Endings-et a Covid-zárlat idején a glasgow-i Barrowland Ballroomban mutatták be egy innovatív livestream koncerten, ezért később BAFTA Scotland Awards díjat kaptak. A csapat emellett valamennyi fontosabb brit zenei díjat átvehette már, négyszer az NME Awards-ot, ötször a Kerrang! Awards-ot, kétszer pedig a Q Awards-ot.



A Biffy Clyro már meghódította a hazai fesztiválközönséget, többek közt a Sziget headliner sávjában is adtak koncertet.