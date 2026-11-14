Dohnányi és Kodály műveit állítja középpontba jövőre a zenei maraton

Ott lesz Animae és a Jazzbois is

Dohnányi Ernő és Kodály Zoltán műveit állítja középpontba a zeneszerző maraton, a Jazz Showcase pedig hét koncerttel várja a közönséget 2027-ben a Müpában. A huszadik zeneszerző maratonon, január 30-án szimfonikus és kamarakoncertek, ifjúsági hangversenyek, kórusprogramok, tablókiállítás és koncertfilmvetítések mutatják be Dohnányi Ernő és Kodály Zoltán életművét – közölte a Müpa az MTI-vel.

A maraton műsorában elhangzik többek között Kodály Háry Jánosa és Psalmus Hungaricusa, valamint Dohnányi Változatok egy gyermekdalra című szimfonikus variációsorozata és Az ember tragédiája szövegrészeire épülő Cantus vitae. A fellépők között szerepel mások mellett Balog József, Fekete Attila, Sümegi Eszter, Palojtay János, Baráti Kristóf, Szűcs Máté, Devich Gergely, Klenyán Csaba, Benyus János, az Anima Musicae Kamarazenekar, a Pannon Filharmonikusok, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Budafoki Dohnányi Zenekar, a Budapesti Vonósok, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara, a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara, valamint a Kodály Kórus Debrecen, a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar, az Angelica Leánykar és a Magyar Nemzeti Férfikar.

A Jazz Showcase huszadik alkalommal várja a közönséget február 19. és 21. között. A három nap alatt hét koncert, tablókiállítás és a Bebop podcastsorozat beszélgetései idézik fel az elmúlt két évtized emlékezetes pillanatait. A fiesztát a László Attila vezette all star formáció, a Jazz Showcase Big Band Reloaded kétrészes gálaestje nyitja a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A hétvége további koncertjeinek a Fesztivál Színház ad otthont. Fellép az Oláh Krisztián Quartet, Barabás Lőrinc, valamint Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, másnap pedig Hodek Áron & The Pocket Crew, a New Fossils feat. Nagy Emma, illetve a Jazzbois.

A tavasz is tele lesz zenével

A MUS-E – Zenén innen, zenén túl interaktív művészeti foglalkozásai a 6–10 éveseket várja, a májusi Nyárköszöntő örömtánccal zárja az évadot. A 8–14 éveseknek szóló Hangvár – Építsünk zenét! új alkalmai a népzene köré épülnek. A Cifra Palota vasárnaponként továbbra is zenés, mesés, táncos, fejlesztő programokkal várja a családokat. A legkisebbeknek a Hetedhét táncház, a Zenebona – Ne csak hallgasd!, a Tesz-vesz óvoda, a Tesz-vesz muzsika, a Ringató és a Babakoncertek szólnak.

Január 1-jén a hagyományos délutáni, kifejezetten iskolásoknak szóló hangversenyen Haydn A teremtés című oratóriumának részletei csendülnek fel, az esti évkezdő előadáshoz hasonlóan Fischer Ádám vezényletével. Február 7-én a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Farsangvasárnap – Karnevál a Müpában című produkcióját adja elő. A Müpa Matinén a Budapest Táncszínház Toldija és a János vitéz című zenés színjátéka látható, valamint A csodafa és A rózsát nevető királykisasszony. A Minimatiné sorozatban a Veronaki Kvartett koncertje, a BaHorKa Társulat farsangi forgataga, a Boribon költözik című előadás és az Ethnosound Élménydobolása is várja az érdeklődőket.

Március 4-én Little G Weevil Band with Zeno the Mojo Queen featuring Eastern Deluxe Horn Section címmel lesz koncert, április 6-án Dominic Miller gitáros-zeneszerző és triója először lép fel a Müpában. Április 7-én Antonia Vai New Ways to Spring című, 2027 tavaszán megjelenő albumát mutatja be, április 20-án az Abáse Nefelejcs című lemezbemutatója a magyar népdalkincsben rejlő gyökerekhez tér vissza, május 26-án a Kroke trió lép színpadra Ágoston Béla vendégszereplésével.