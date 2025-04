Búsuló Juhász . Csinálok fényt

… ott a hegyen él az erdőben; egy-egy lemezmegjelenése között hosszú évek telnek el.

A korábbi MIND1 zenekarral kiadott 4 albuma után (Jönnek! – 1999; Nászhaláltánc – 2003; Sóskönnyek, Tengerek – 2005; Nyögve, nyögve hajt – 2010), 2011-ben indította el szólókarrierjét. Debütáló lemeze, a Fenn a Hegyen 2012-ben látott napvilágot, majd ezt követte 2018-ban a Legyünk gyerekek c. korong

(utóbbi szintén kapható az MG Records kínálatában).

2024 végén készült el az előadó 3. lemeze, Csinálok fényt címmel.

Ahogyan Búsulójuhász korábbi munkái, ez a lemez is nagyon személyes és érzelmekkel teli; amolyan individualista alkotás. A dalok 2019 és 2024 között születtek, ezen 5 év alatt történt életesemények szubjektív megéléséről szólnak. A fő motívum a párkapcsolat, amin keresztül – önreflektív módon – éli meg az alkotó önmagát, helyét a létezésben. Egyfajta önismereti utazás a lemez, amely utazás alatt a passzív szemlélőből, az aktív alkotóig kísérhetjük a művész fejlődését. A dalok a szerelem, a vágy, a csalódottság, a fájdalom, a melankólia és a remény stációin keresztül mutatják be azt a fejlődési ívet, amit ezen öt év alatt az előadó megélt.

Érdekessége a lemeznek, hogy helyet kapott rajta Cseh Tamás és Másik János 1994-es, Levél nővéremnek 2. albumáról a Forró város c. dal is, Búsulójuhász átdolgozásában, két változatban is. Ahogyan a korábbi lemezein is, a Csinálok fény album dalaiban szinte valamennyi hangszeren Búsulójuhász játszik, illetve ő készítette a zenei alapokat is. Kísérőművészként feltűnik Varga Csaba, aki billentyűs hangszereken játszik, valamint a hangszerelésben és egyéb ötletekben járult hozzá a végső megszólaláshoz; valamint Papp Liza, aki éteri-fátyolos hangán vokálozik Az életem c. dalban). A korábbi Búsulójuhász lemezekhez képest, a Csinálok fényt zeneileg homogénebb; kevesebb benne az elektronikus megszólalás, többnyire analóg, hangszeres dalok; de azért helyenként őrzi a már-már tipikusnak mondható kísérletezős Búsulójuhász elemeket is (pl. a címadó dal végig feszes electro-bass kísérete, vagy a Plútó, kérlek! c. dalban hallható digitális samplerek).

Az ablakon át c. dalhoz video klip is készült 2023 végén.

Track lista:

1. Az életem

2. Forró város 2020

3. Csinálok fényt

4. Plútó, kérlek!

5. Hagyom

6. Az ablakon át

7. Forró város 2020 (acoustic)

8. Az életem (instrumental)