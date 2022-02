Antal Timi a Sztárportréban

Az e heti Sztárportréban (ahogy a múlt hetiben is) Molnár Szabolcs egyik vendége Antal Timi volt. Timi a Facebook ezt írta:

“Hosszú évek óta nem volt olyan interjúban részem, ahol nem dal megjelenéséről beszélgettünk, hanem komolyabb/mélyebb témákról, amik nem (csak) a karrieremről szóltak.”

Ezen a héten sem volt ez másképp. Idézek röviden a műsorból:

M. Sz.: Neked van olyan módszered amivel magadon tudod tartani mások figyelmét?

A. T.: Hát igazából először az énekhangom jut eszembe, ha a színpadon vagyok akkor szeretem hogyha figyelnek rám és úgy érzem hogy akkor tudok én is a lehető legtöbbet adni a közönségnek hogyha ők is figyelnek rám és én is rájuk.

M. Sz.: Amikor fent vagy a színpadon és az a rengeteg ember a figyelmével téged eltalál és téged figyel, azt fizikailag érzed? Az egy külön erő lehet, ha le tudod írni szavakkal azt az erőt akkor megköszönöm.

A. T.: Ez a fajta varázslat szerintem nem történhet, nem tud megtörténni minden egyes alkalommal, de amikor megtörténik az valami varázslatos. Olyan furcsa amikor az embernek nem csak saját magától, hanem úgy az egész közegtől ráz a hideg és feláll a szőr a kezén. Olyanfajta erőt érzek olyankor, amikor tényleg azt érzem, hogy a közönség is velem együtt lüktet és együtt dobog megannyi szív, hogy az ilyen nagyon felemelő érzés. Megfogalmazni pontosan, hogy ez milyen érzés, szerintem nem igazán lehet. A közönség egy előadót fel tud emelni és szárnyakat tud neki adni. Ez teljesen biztos.

M. Sz.: Figyelem kapcsán az jut eszembe, hogy gyermekeinknél szoktuk mondani, hogy szemmel tartjuk a gyermeket. Például mászik fel valahova és szemmel tartjuk. Szoktál ilyenre gondolni amikor a gyermekedet nézed, és mondjuk szemmel tartod, hogy szinte tényleg tartod szemmel?

A. T.: Ez nagyon érdekes, ezen még így külön nem gondolkoztam, de most ahogy így kérdezted, nem tudom, hogy hány kép villant be a fejembe. Amikor a gyerek elkezdett felmászni a kanapén és három méter távol voltam tőle – hogy esélytelen egy másodperc alatt odajutni -, annyira néztem és szuggeráltam, hogy ne ess le, ne ess le. Nem esett le.

Antal Timivel a legfrissebb riport: youtu.be/TzSGP0YGaaA

(Fotó: @eoryphoto )