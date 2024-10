A Vuk mesemusical lesz az évad első gyermekelőadása a Békéscsabai Jókai Színházban

“Fekete István egy kivételes írója a magyar irodalomnak. Ifjúságinak mondott regényei nem csak az ifjúságnak szólnak; a természetbe és az állatokba ő mindig belevetíti az emberi világot, a társadalmat, a konfliktusokat. Miközben a rókák általában negatív szereplők, nála felemelkednek” – mondta az olvasópróbán Seregi Zoltán színházigazgató.

A rendező, Tarsoly Krisztina hasonlóképp vélekedett. Mint mondta, egy gyönyörű történetről van szó, amely kicsiknek és nagyoknak is szól, amelyen nemzedékek nőttek fel, amelyből 1981-ben az egyik legismertebb magyar animációs mese készült. Nemcsak mese, hanem fejlődéstörténet is: a felnőtté válásról szól, arról, hogy mit jelent a család – mutatott rá, hozzátéve, hogy minden állatfigura emberi tulajdonságokat hordoz magában. A karakterek bátorságra, szolidaritásra, humanizmusra tanítanak. Mivel Fekete István nagyon szerette a természetet, Tarsoly Krisztina szeretné “valóban” az erdőbe vinni a nézőket, a “fő” díszlet ezért egy vetített erdő lesz. Ami nem természetes ebben a környezetben, az a simabőrű világa, ezért az lesz rajzolt – árulta el. A szereplők úgy jelennek meg a színpadon, ahogyan a gyerekek elképzelik őket, ahogy a valóságban is kinéznek. A simabőrű állatain, Nyaun, a macskán és Vahúron, a házőrzőn, valamint a két nép között álló Suton, a farkatlan rókán jelennek meg emberi kellékek: egy csokornyakkendő, egy cilinder, egy mellény – mondta a rendező.

Tarsoly Krisztina elárulta, musicalként mutatják be a darabot, de a zenei betétek elkülönülnek a történettől. “Azok egyfajta varázslatos vetítéssel fűszerezett showelemek lesznek, ami után megy tovább a történet. A háttér itt nem az erdő lesz, hanem valami teljesen más”.

Csík Csaba, az egyik szerző elmondta, hogy miközben Fekete István leírásai a környezetről gyönyörűek, ha valaki olvassa, könnyen el tudja képzelni, de a színházban ezt a díszletek és a kellékek megmutatják a nézőknek. A színpadra inkább pezsgés, élet, vicc kell. Ezért olyan “bohókás, vidám, életteli mesefigurákat írtak bele a történetbe – a macskát és a mezei pockot – , amelyek beleillenek Fekete István világába”.

A darabban Szász Borisz, Lévai Attila, Kiss Viktória, Fehér Tímea, Szab Lajos, Szabó Zoltán és Balázsi Róbert játszanak.

Békéscsabai Jókai Színház

(Fotó: Dobi Attila)