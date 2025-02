A kísérletből kézzelfogható eredmény lett

Ismét Magyarországon lép fel a Son Mieux. Az idén tízéves holland indie csapat tavalyi koncertje után idén november 2-án a fővárosi ban ad műsort – közölte a szervező Live Nation szerdán az MTI-vel.



A Son Mieux 2015-ben alakult Camiel Meiresonne vezetésével, azóta rengeteg koncertjük volt. Tavalyi két magyarországi fellépésük (februárban az Akvárium Kluban, augusztusban a Paloznaki Jazzpikniken játszottak) után 2025-ben is visszatérnek hozzánk.



Az együttes energikus előadásmódjával meghódította a legnagyobb holland fesztiválok nagyszínpadait, és felkerültek az európai fesztiváltérképre is. A Son Mieux több önálló turnén is túl van, többek között Londonban, Berlinben, Hamburgban és Zürichben is teltházzal játszottak, ahogyan Budapesten is.

Történetközpontú dalszövegekkel elegánsan összeszőtt ritmusok

A hágai zenekar eredetileg Camiel Meiresonne szóló kísérletezése volt, aki szerette volna magát énekes-dalszerzőként kipróbálni több zenekaros, zeneszerzői munka után. A Son Mieux végül a kísérletből sikeres formáció, héttagú csapat lett, amely elegánsan szövi össze a ritmusokat a megható, történetközpontú dalszövegekkel, így teremtve meg egyedi indie hangzását.



Eddig két stúdióalbumot jelentettek meg, valamint több kislemezt, utóbbiak közül a Tonight és a Multicolor a két legismertebb, ezek Hollandiában egészen a platina státuszig jutottak. 2024-ben megjelent This Is the Moment című dalukon Nile Rodgers működött közre, ami tovább emelte a zenekar hírnevét, mind a szakma, mind a közönség körében.