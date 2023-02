Ha a hegy nem megy Mohamedhez…

A Brains legújabb dala, A hegy arról szól, hogy ha messzebbről, felülről nézünk egy problémát, könnyebben megtaláljuk a megoldást.

„Egy sima szövegvideónak készült, de annyira sok jó felvétel született, és mellé egy izgalmas vizuális effekt, hogy végül több lett. A klip helyszíne adta magát, hiszen a zenekar több tagja is a Dunakanyarban él. Így átvitt és szószerinti értelemben is megjelenik a hegy a videóban és a dalban. Nagyon nagy mázlink volt, mert előtte és utána is esett az eső, de pont a forgatás napján nem. Nem volt egyszerű, jó sokszor újra kellett venni egy-egy jelenetet, szóval ezzel le is tudtam az a heti kardióedzésemet. A hegymászás, a sport az én életemből jött, hiszen jó ideje aktívan sportolok. Évekkel ezelőtt a szakmában dolgozó kollégákat nézve rájöttem, hogy nagyon megviseli az egészséget ez az életforma. Amikor vége ősszel a fesztiválszezonnak egészen tavaszig nekiállok rendszeresen futni. Edző segítségével kezdtem bele, mert féltem a sérüléstől. Egy ideig annyira intenzíven futottam, hogy a félmaratonig is eljutottam. Erről szól egy korábbi dalunk is, a Maradok mozgásban. Nyáron aztán persze mindig lelakom azt, amit felépítek ebben az időszakban…” – meséli Columbo, aki azt is elárulta, hogy a tavaly év végi turnét követően, már a tavaszi koncertekre készül a zenekar.

Idén még további két dal megjelenést terveznek, augusztusban pedig a Budapest Parkban lesz az idei Brains nagykoncert.

http://brains.hu