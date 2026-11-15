Még úgy is, hogy nem tudni kik fognak fellépni

Minden korábbi évet meghaladó érdeklődés övezi a jövő nyári Fishing on Orfű (FOO) zenei fesztivált, amelyre a bérletek négyötödét eladták már a szervezők – közölte a fesztivál sajtófőnöke pénteken az MTI-vel. Egyedi Péter tájékoztatása szerint „sosem látott tempóban fogynak a fesztivál jegyei”, ami szerinte azért is nagy szó, mert a 2027. június 31. és július 3. között zajló rendezvény zenei programját csak januárban teszik majd közzé.

Továbbra is szponzorok nélkül csinálják a fesztivált

A szponzorok nélkül, kizárólag a jegyekből és a vendéglátásból származó bevételek segítségével működő eseményre eddig a bérleteik csaknem 80 százalékát – kétharmadukat az első 24 óra alatt – értékesítették, míg a szállásjegyeik kétharmada már a meghirdetést követő napon gazdára lelt.

A 12 ezer látogatót, köztük több mint 9 ezer bérletest vonzó rendezvény január elsején teszi közzé a 2027-es „himnuszát”, indul a napijegyek értékesítése és jön a részletes zenei program, ezt pedig nem sokkal követi majd a 2026-os koncertek felvételeinek közzététele – közölte a sajtófőnök.

(MTI)