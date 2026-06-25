Minden a porral kezdődött

Vándor Lajos-díjat alapított Lovasi András zenész és a Fishing on Orfű fesztivál, a díjazott jutalma, hogy egy évig őrizheti Lovasi Kossuth-díját – tájékoztatták a fesztivál szervezői csütörtökön, közleményben az MTI-t. Azt írták: a Vándor Lajos-díjat elsőként Leskovics Gábor Lecsó, a Pál Utcai Fiúk és a Kiscsillag zenészének ítélték oda, aki az elismerést a könnyűzenei fesztivál szerdai megnyitóján vehette át.



Kiemelték, az ötletet az a felvetés adta, hogy lehetne-e Lovasi András Kossuth-díja jobb helyen, minthogy egy szekrényben porosodjon. A művész és a Fishing on Orfű szerint eljött az idő, hogy „új gondolattal, töltettel és némileg új formában útjára bocsássák, hogy eddig díjazatlan, nagy formátumú művészeknek is örömet okozhasson” – tették hozzá.

Jövőre a közönség szólna bele a kiválasztásba

Jelezték, a Vándor Lajos-díjjal minden évben felkérnek „egy jelentős kulturális teljesítménnyel bíró zenészt, hogy egy évig vigyázza, felügyelje, ápolja az eredeti szobrot”. Lovasi és a Fishing on Orfű hagyományt szeretne teremteni, jövőre már a közönség bevonásával választanák ki a díjazottat – olvasható a közleményben.



Az idei Fishing egyébként szerda óta nyitott, és várja nyárelsőként a magyar zenére kíváncsiakat.