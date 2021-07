Werkfilmmel jelentkezett a Wallkids

Gibbon csak egy dolgot akar elérni az új albummal!

A The Wallkids zenekar leforgatta legújabb klipjét,a Hiába futsz! című dalukhoz, mégpedig nem is akárhol, hanem a kiskörei művelődési házban. Az ehhez nyújtott segítséget a fiatal punk-rock csapat nagyon hálás emiatt a helyi vezetésnek.

Mint arról beszámoltak portálunknak, a forgatás jó hangulatban telt, szoros volt a program, de zenekar jól vette az idő által felállított akadályokat.

Ugyan kész klippel még nem jelentkezhetnek, de addig sesm hagyják cserben rajongóikat, hiszen addig is egy szórakoztató werkfilmet adnak rajongóiknak.

Maga a kedvcsináló opusz a The Wallkids énekesének, Gibbonak volt az ötlete, és régi jó barátja, Butkai Attila készítette, akivel már korábban együtt dolgoztak a Mom’s favorite nevű zenekarban, azaz Gibbon régi bandájában is.

Mindeközben a csapat gőzerővel dolgozik az új albumán is, amit a Standing Wawes stúdióban rögzítenek, és ahol a csapat 2019-es Erről ennyit! nagylemeze is készült. A most folyó munkákkal kapcsolatban csak annyit árultak el a Magyar Zenének, hogy eddig három dalt vettek fel (név szerint Az utolsó tánc, Az élet szabadon, valamint a Hiába futsz! című hangókat).

A többiről csupán azt árulták el, hogy folyamatosan irják az új számokat.

Az irányvonal leginkább a korai Blink 182, Green Day vonalat fogja vinni, vidám három akkordos, dudolható punk-rock számok lesznek. A zenekar frontembere elárulta nekünk, egyetlen céljuk van ezekkel a számokkal: – Vidámságot akarunk csempészni az emberek életébe! Éppen ezért az új nagylemezük szórakoztató is lesz, amellett, hogy lendületes számok fognak helyet kapni rajta.

Gibbon, az énekes egy nagyon fontos dolgot még elárult a werkfilmben: mégpedig azt, hogy annyit ért az operatői munkához, mint mókus a kenyérdagasztáshoz!

A Nádasi István, azaz Gibbon vezette The Wallkids 2016-ban alakult, a 11 számot tartalmazó első nagylemezük, az Erről ennyit! pedig három évvel a megalakulás után, 2019-ben jelent meg. Stílusuk a Green Day és a Blink-182 vonalát követi, azaz könnyed, dallamos punk-rock.

Jelenleg negyedik dobosukat fogyasztják, amúgy az eredeti tagok állnak a színpadon.

Hamarosan jön a The Wallkids új klipje, de addig is nézzük, szórakozzunk jól a werkfilmen!