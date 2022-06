Újhold-klippremier – érted szenved a Jancsi bohóc

A csapatot nem az motiválja, hogy mennyire közismert, nem közismert, vagy hányféle verzióban feldolgozott versről van szó, hiszen ez Weöres egyik legismertebb költeménye, és erről a versről is elmondható, hogy többen is megzenésítették már korábban (pl. Halász Judit).

Weöres Sándor több verse is a gyerek- és felnőttversek határán mozog, így van ez ezzel a verssel is. Nyilvánvalóan ebben is rejlik Weöres zsenialitása, hogy a hajdan inkább gyerekversként tolmácsolt költeményei igen súlyos tartalmakat is hordoznak.

A klip érdekessége, hogy a frontember (Krasznahorkai László) iskolájának (ahol irodalomtanárként dolgozik) fodrász tanműhelyében forgatták. A klipben néhány fodrásztanuló is szerepet kapott. A videóban Krasznahorkai erős sminkben látható, amely egyrészt a vers tematikájához, a paprikajancsi szerepéhez illeszkedik, másrészt nehéz lenne nem észrevenni a tisztelgést a zenekar által bevallottan nagy elődöknek tartott együttesek előtt is, akik hasonló külsőségekben jelentek/jelennek meg. Ezek a ’80-as éves új hullámos együttesei elsősorban. Sok embernek fog beugrani a smink alapján a The Cure frontembere, Robert Smith. Hazai vonatkozásban pedig a korai KFT zenekarra gondolhatunk.

A képanyag dinamikus/ötletes, de nem gondol túl semmit sem, ugyanakkor vannak benne elgondolkodtató részek is, pl a klip kezdése a vízcsobogással, a lemosott sminkkel, az idősíkok szabad kezelése gazdagíthatja új jelentésekkel a verset.

A zene abszolút rímel a fentebb említett előadókra: az Újholdtól megszokott alter/indie zenei aláfestés, lágy, akusztikus akkordok és erősebb gitárszólók, beúszó, álomszerű gitárok, többszólamú ének, a dal végén pedig a virtuóz szintetizátorfutamok méltó módon tolmácsolják Weöres Sándor gyönyörű költeményét.

A zenekar aktívan dolgozik az év végére tervezett megjelenésű legújabb lemezén, amelyen elsősorban kortárs költők/szövegírók (Lackfi János, Pajor Tamás, Müller Péter Sziámi) műveit tolmácsolják majd. Ősszel és tavasszal klubkoncerteztek Budapesten és vidéken is, olykor a Müller Péter Sziámi AndFriends vendégeként, nyáron pedig fesztiválokon lehet majd velük találkozni. Érdemes figyelni a Balaton környéki rendezvényeket, mert ott többször is fellép majd a zenekar.

A klipet rendezte: Dabi István M.

Szereplők:

Újhold zenekar: Krasznahorkai László – ének, gitár

Hellenpárt György – billentyűk

Takács Márton – dob

A klip itt érhető el: youtube.com/watch?v=9v7ZBZxIXb0

A zenekar: facebook.com/Újhold-144481278957078/

Az Újhold zenekart Krasznahorkai László magyartanár-zenész alapította kimondottan versek megzenésítésére.

Krasznahorkai korábban a Holt Költők Társasága dark-wave és a Szabad Európa Rádió alterock zenekarok gitárosa és énekese volt. Később egy darabig a Nulladik Változat együttes gitárosa is volt.

Első demó nagylemezük még az alakulás évében, 2011-ben megjelent Bájoló címmel. A lemez kedvező kritikai visszhangra lelt, és egyre több meghívást kapott országszerte a zenekar. A dalok kisebb közegben – egy zongora és gitár felállásban, nagyszínpadon teljes zenekari felállásban is működnek.

2013 decemberében jelent meg a csapat második albuma Elillant évek szőlőhegyén címmel. A koncerteken többek között Ady, József Attila, Pilinszky és kortárs költők versei csendülnek fel.

2015-ben jelent meg a Weöres Sándor-verseket megzenésítő kislemezük Weöres-hold címmel.

Az Újhold zenekar kisebb-nagyobb rendszerességgel koncertezik, és hamarosan új nagylemez készítésébe fognak.

A zenekar dobosa Takács Márton már régóta Krasznahorkai zenésztársa, hiszen a Szabad Európa Rádió zenekarban is együtt játszottak hosszú évekig. A billentyűs Hellenpárt György is többféle projektben játszott már az évek során. A nagyobb koncertekre beugró Lakner Ádám szintén régi zenésztárs még a Szabad Európa Rádióból.

Az együttes játszott már az A38 Hajón, a Gödör Klubban, több budapesti és vidéki művelődési házban, fesztiválon, színházban, iskolában.

A gitár, dob, basszusgitár, szintetizátor hangszerelésű együttes tagjai úgy érzik, a zene közelebb hozhatja a verseket az emberekhez, és a közönség tagjai egy-egy dal meghallgatása után esetleg a költők köteteit is fellapozzák majd.

A költeményeket kísérő zene stílusa a „hagyományos” versmegzenésítés és napjaink kedvelt angolszász (indie)rock stílusa között mozog. Ez a kettősség azért szerencsés a hallgatóság szempontjából, mert így azok, akik a hazánkban korábban megszokott énekelt versformákat szeretik, és azok, akik a „divatosabb” zenei irányzatok iránt érdeklődnek, egyaránt magukhoz közelállónak érezhetik a zenét és így az általa közvetített költemények mondanivalóját.