Kistelepülések és iskolák sem maradnak ki a világzenei csodából

Lakatos Mónika Kossuth- és Womex-díjas énekes, illetve Rostás Mihály „Mazsi” gitáros ötvenállomásos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei turnéra indul áprilisban.



Számos kistelepülésre látogatunk el, többek között iskolákban is fellépünk. A koncertsorozaton interaktív műsorral készülünk a helyieknek és az érdeklődőknek, a zenélésen kívül beszélgetés, dalok tanulása és tánc is vár a közönségre – mondta Rostás Mazsi az MTI-nek.



Mint kifejtette, olyan falvakba is ellátogatnak a turné során, ahová szinte biztos, hogy nem tudtak volna eljutni a támogató Visit Hungary közreműködése nélkül. A koncertsorozat szervezője a Rostás Mazsi által vezetett Nemzetközi Cigány- és Világzenei Hálózat, amely a turné előtt, április 3-tól 5-ig a Budapest GipsyFest-et is szervezi az A38 hajón és a Gödör Klubban.



Lakatos Ágnes és Rostás Mazsi Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei turnéja április 9-én Nyírbátorban indul, az első huszonöt állomás között szerepel időrendi sorrendben Nyírvasvári, Nyírbéltek, Nagyecsed, Nyírmihálydi, Balkány, Nagykálló, Nyírcsaholy, Vaja, Rohod, Nyírmada, Ibrány, Kántorjánosi, Szamosszeg, Nagydobos, Vásárosnamény, Aranyosapáti, Botpalád, Szatmárcseke, Tiszakóród, Csaholc, Milota, Tiszabecs, Méhtelek, Jánkmajtis és április 19-én Ibrány.

Nyáron sem hagyják abba az oláh cigány zenészek

Júniusban további huszonöt állomással folytatódik a turné.



A rákosszentmihályi oláh cigány családban 1978-ban született Lakatos Mónika énekelni édesapjától, a közösség tagjaitól tanult. Az ország az 1996-os Ki mit tud? során ismerte meg nevét és hangját, amelyre tudta nélkül nevezték be, és amelyet romák között elsőként meg is nyert.

Több formációban szerepelt vendégénekesként, majd 2004 óta férjével, Rostás Mihály „Mazsival” működteti a Romengo együttest, amellyel oláh cigány zenei gyökerekre épülő, saját szerzésű világzenei dalokat játszanak.



A Romengo Európa-szerte, valamint Dél-Amerika és Ázsia nyolc országában turnézott, mindhárom lemezük – Kétháné (2010), Nagyecsed-Budapest (2014), Folk utca (2021) – bekerült a World Music Charts Europe legjobb tíz albuma közé.



Lakatos Mónika első szólólemeze 2017-ben jelent meg Romanimo címmel, ezen lassú, szomorú hallgatókat énekel; az anyagot a WMCE legjobb öt lemeze közé választotta. Saját formációjával, a Lakatos Mónika és a Cigány Hangokkal 2020-ban adta ki első albumát Hangszín címmel.



2020-ban a cigány művészek között elsőként nyerte el a Womex-életműdíjat, ami a világzene legnagyobb kitüntetésének számít. 2022-ben Kossuth-díjat kapott.

Rostás Mazsi a Romengo mellett 2021 óta a katalán rumbára épülő zenei formáció, a MazsiMó-GipsyMó vezetője is.

