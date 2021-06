Atomtámogatás a siker érdekében!

Mások mellett Robben Ford, Bill Evans, Chris Farlowe, Krissy Matthews, Levan Lomnidze, a Muzsikás Együttes, a Bikini és Török Ádám is fellép az idei, immár 29. Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon, amelyet június 28-tól július 4-ig rendeznek.



Öt helyszínen ötven koncert lesz a blues mellett a dzsesszt, rockot és népzenét is felvonultató rendezvényen, amelyen gasztronómiai csemegékkel, borkóstolókkal, főzőversennyel is várjuk az érdeklődőket – mondta Gárdai Ádám, az esemény szervezője a keddi budapesti sajtótájékoztatón.

Mint kifejtette, a pandémia miatt tavaly csak online koncerteket tarthattak, a jelenlegi helyzetben minden bizonnyal 500 főnyi közönség követheti a fő helyszínen, az ESZI Csarnokban a nagyszínpad koncertjeit.

Chris Farlow idén már ötödször lép fel a paksi fesztiválon, korábban mások mellett a Colosseummal is zenélt itt. Július 2-án pénteken a Hamburg Blues Band kíséretében lesz látható és hallható, és csatlakozik hozzájuk Krissy Matthews is. Utóbbi, a 29 éves énekes-gitáros, aki már Joe Bonamassával és John Mayallal is zenélt együtt, saját zenekarával, a Krissy Matthews Blues Banddel másnap, július 3-án lép fel.

Július 2-án láthatja a közönség a Moszkvából érkező Levan Lomidzét és a The Blues Cousinst. A gitáros-énekes kapcsán Gárdai Ádám úgy fogalmazott, hogy meghívásakor gondoltak a paksi orosz munkavállalókra is. Igazi blues-dzsessz csemegének ígérkezik Robben Ford koncertje július 3-án. A gitáros legenda Bill Evans szaxofonos társaságában lép a nagyszínpadra – évtizedekkel ezelőtt mindketten Miles Davis session zenészei voltak.

A nagyszínpad záróeseménye a Bikini nagykoncertje lesz. Németh Alajos, az együttes vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Bikini előtt örömzene lesz Török Ádámmal és a Mini Supersessionnel: az alkalmi supergroupban mások mellett a Bikiniből Németh Alajos, Lukács Peta és Makovics Dénes, a Miniben korábban szintén játszott Papp Gyula, valamint Kézdy Luca működik közre.

Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák is lesz a nagyszínpadon (Robben Fordék előtt); a herflis, hegedűs, énekes az evangélikus templomban is műsort ad, és csapatával a hírek szerint beszáll a Muzsikásba is. A 15-20 perces minikoncertek a templomban jótékony célt szolgálnak, a bevételt a kárpátaljai Visk óvodájának javára utalják. Klubkoncertet ad Fekete Jenő, Led Zeppelin-számokat ad elő a Zippo, de lesz Muddy Shoes és új lemezét mutatja be a Pál Balázs Jenő Band.

Mint elhangzott, a Gastroblues Fesztiválon négy pincészet is jelen lesz boraival, sok résztvevőt várnak a szintén jótékony célú főzőversenyre, és lesz házi rétes, kézműves sajt vagy malacbuci is.

A fesztivált a paksi önkormányzat és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is támogatja.

Muddy Shoes, Zippo, Bill Evans, Pál Balázs Jenő Band, Németh Alajos, Lukács Petra, The Blues Cousins és a Krissy Matthews is fellép!