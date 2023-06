Pörgős periódus

A 2021 októberében publikált Jöhet velünk bárki után máris érkezik a következő The Pontiac album. Nem kell zseninek lenni, hogy kiszámoljuk: a két megjelenés között csupán másfél év telt el – ráadásul nem is akárhogyan. Ebben az időszakban vettek részt a Yettel Stage kezdeményezésben a Margaret Island mentoráltjaként, előzenekarként elkísérték a Blahalouisiana-t őszi turnéjára és velük osztotta meg a Budapest Park színpadát az aurevoir. az idei szezon nyitóbuliján. Ezt még felsorolni is sok, a Pontis srácoknak viszont eközben arra is volt érkezésük, hogy összerakjanak egy komplett lemezt.

Utolsóból első

Az Ablakomból című szám sorsa kifejezetten különösen alakult. Az izgalmas intrót Kiss Peti gitáros kezdeményezte, majd az alap akkordkört szintén ő mutatta a többieknek még a műhelymunka során. Sokáig csak körbe-körbe játszották, a refrén énekdallama elkezdett kialakulni, de összességében nem tudták mi lesz belőle…azt viszont pontosan érezték, hogy nem szabad elengedniük az ötletet.

Nagy Barni frontember elmondása szerint az Ablakomból szó szerint az utolsó pillanatban állt össze. A zenei részekkel épp akkorra lettek meg, amikor el kellett kezdeniük a felvételét a stúdióban, a szövege még feléneklés közben is formálódott. A körülményektől függetlenül a végeredmény a banda kedvencévé vált, azóta is az egyik legerősebb szerzeménynek tartják az új anyagról.

A legizgalmasabb az egészben, hogy az Ablakomból első sora már hosszú ideje bujkált Barni jegyzetei között arra várva, hogy felhasználják. A gondolat – ami köré egyébként az egész albumot építette – szövegírás során újra szembejött vele, ő pedig egy az egyben beemelte a dalba. Az énekes azt is megsúgta, hogy ezt a részletet választották lemezcímnek.

Természet testközelben

A The Pontiac közösségi média felületein és single borítóin mostanában visszatérő elem a természet és az erdő ábrázolása. Ez hatványozottan igaz az Ablakomból videójára, ami egyébként egy image klip…de nem az az unásig megszokott stúdióban zenélős fajta! Az egysnittes filmben történik egy kisebb szerepcsere: a fókuszt a környezetre helyezték, a zenészek szereplők helyett inkább csak „tereptárgyak”. Ha szigorúan vesszük, akkor mondhatnánk, hogy a klipben nem történik semmi – viszont a képsorok annyira lebilincselően sikerültek, hogy simán a képernyőhöz szegezik a nézőt az első másodperctől az utolsóig.

A most debütáló szám tökéletes kedvcsinálónak, párszor kipörgetve legszívesebben rámenne az ember az egész hanganyagra. Még szerencse, hogy az érdeklődőknek sem a megjelenésre, sem a lemezbemutató koncertre nem kell sokat várnia, aminek az A38 Hajó tetőterasza ad otthont június 16-án.

The Pontiac – Ablakomból videóklip:

youtube.com/watch?v=f1f32jR46rE

(Screenshot a klipből: Toma Pictures)