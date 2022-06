Megérkezett a basszusgitáros „Time is not a magazine” címre keresztelt ötödik nagylemeze nyolcadik klipje, amit a „Rollin’” című számhoz készített. Nem is akárkikkel!

Berci 2004-ben olyan zenekart alapított, amelyben átgyúrt, áthangszerelt STING dalokat játszott el társaival (Forever Sting Band). Ehhez a felálláshoz hamar megtalálta társait Tornóczky Feri, Kovács „Géber” Gábor (RIP 2018), valamint Kottler Ákos személyében.

Ákossal annyira megkedvelték egymást, hogy még a Belmondo zenekar megalapításakor is együtt muzsikáltak 2005-ben. Berci maradt a Belmondoban 6 évig, Ákos pedig olyanokkal muzsikált tovább, mint Jamie Winchester, Hrutka Róbert, Oláh Ibolya, vagy éppen Keresztes Ildikó.

Hatalmas nevetések, amik mindig megmaradnak, embertelen dobolás, őrületes kutya szeretet, konyhában való beszélgetések. Ákos számomra egyszerűen kihagyhatatlan volt erről a rendhagyó dobos lemezről

– kezdte Berci.

Nagyon megörültem, amikor Berci elhívott erre a különleges lemezre játszani. Nem tudom, hogy egyáltalán csinált-e előtte már valaki ilyen albumot itthon… Nagyon izgalmasnak tűnt már a demó is, amit először kaptam. Szeretem a dal hangulatát, könnyen emészthető, napokig hallgatós

– árulta el Kottler Ákos.

Berci gyerekként rajongott Szolnoki Péter tehetségéért, akivel többek között az Ének iskolája műsorban, Sipos Tomi koncertjein, valamint a PASSIÓ-ban is dolgoztak együtt.

Számomra az egyik legmeghatározóbb férfihang hazánkban. A COVID-karantén időszakban sávokat, videókat, alkottunk közösen otthonról, az online térben. Sokan nem tudják, hogy nem csak világszínvonalú énekes, de fuvolistaként is professzionálisan megállja a helyét. Minden alkalommal boldog vagyok, hogy hallgathatom őt, ezért is kértem fel arra, hogy ebben a dalban fuvolázzon

– tette hozza a basszusgitáros.

8 éves korom óta fuvolázom, gyakorlatilag a lelkem és a karom meghosszabbítása ez a hangszer. Az elmúlt 30 évben nem csak a Bon-Bon dalokban hallhatták a játékom, hiszen sok-sok előadó anyagában közreműködtem, mint példál a Rapülők együttes, vagy éppen Czutor Zoli lemeze. Elsősorban fuvolista vagyok, voltam mindig is, és csak hobbiból kezdtem el énekelni

– kezdte Szolnoki Péter, aki a „Rollin’” anyagára is kitért.

Az én szólólemezem is hasonló irányt képvisel, mint Berci albuma. Szerencsére jelentős arányban megmaradt az életemben a klasszikus zene, nagyon szeretem ezeket a zenéket, ezeket a munkákat, így közel érzem magamhoz a Rollin’-t is.

Charles Fearing és Berci 4 éve ismerték meg egymást, amikor is a Jazzy Rádió Soul Session műsorán kezdtek el együtt dolgozni Bogyó Tamással. Charles olyanokkal alkotott együtt, mint Michael Jackson, Tina Turner, Celine Dion, vagy éppen Enrique Iglesias.

Boldog vagyok, hogy jó barátságban lehetek vele. Igazi multitalentum. Nem csak gitárosként, énekesként, vokalistaként, zeneszerzőként, producerként, hangszerelőként is alkotott több mint 250 arany-, platina-, multi-platina lemezen. Megtisztelő, hogy elfogadta a meghívásomat a lemezre.

Berci és Bubenyák Zoli több mint 10 éve dolgoznak együtt a basszusgitáros saját lemezein.

Session zenészként rengeteg közös emlékünk van. Lehetetlen felsorolni a formációkat, amikben együtt közreműködtünk. Nem csak kiemelkedő zongorista, de a legszerencsésebbek egyike vagyok amiért az eddig megjelent 5 nagylemezemet Zoli hangszerelte. Friss, merész, kreatív, alkotó producer, hangszerelő. Nagyon jó ember. Bízom benne, hogy még sokáig tudunk aktív szerző párosként alkotni és kulturális lábnyomot hagyni magunk után

– tette hozzá a basszusgitáros. Zoli olyanokkal muzsikál együtt, mint a Back II Black, Biga, Zséda, vagy éppen Bereczki Zoltán.

A „Time is not a magazine” albummal Berci elsősorban a kevés reflektort kapó dobosok előtt tiszteleg, amelyen közel 50 közreműködő munkássága hallható. A lemez minden online streaming zenei szolgáltatáson elérhető, kézzelfogható CD formátumban pedig a musicfashion.hu shopjában szerezhető be.

Berci múlt héten egy különleges duettet tálalt Bencsik Tamara, valamint Szolnoki Péter előadásában. Továbbá a basszusgitáros elsőként az országból egy amerikai nagy márka, a Bartolini képviselője is lett időközben. Egy biztos, sosem unatkozik.





