Teljes zenei albummal készül a magyar Vizsla Coin

A magyar vállalkozók nagy része hosszú évekkel az Internet, majd a közösségi portálok megjelenése után sem jött rá, hogy a multimédia elemek együttes és szórakoztató használata nélkül, egyszerű reklámokkal nehéz komoly sikereket elérni. Kezdetben sokan azt hitték, egy weboldal önmagában is egy reklám, ahová elég feldobni egy szórólapot. Ma is sokan megelégszenek a két legnagyobb reklámszolgáltató adta lehetőségekkel. A nagyvállalatok egy része pedig a CSSR -re (társadalmi felelősségvállalás) is csak egy kötelezően előírt nyűgre tekint, pedig annak átgondolt és hatékony vállalása, komoly előnyt biztosíthat.

Örömmel látjuk, ha egy vállalkozás felismeri, milyen lehetőségek rejlenek abban, ha együttműködik zenészekkel, énekesekkel, dalszerzőkkel. Az már nem is meglepő, ha ugyanezen vállalkozás működésének elválaszthatatlan része az (állatmenhelyeknek) adakozás is. Na és ki más lehetne ez a vállalkozás, mint az első magyar mém kriptovalutát megalkotó csapat.

Magyarország első számú mémcoinja a Hungarian Vizsla Inu, saját komplett zenei albummal készül. Az első demó már több közösségi média felületükön meghallgatható (Pl.: twitter.com/HunVizslainu/) Olyan személyek készítik, akik már ismertek a magyar zene világában. A Voice színpadán is fellépő Torzsa Gabriella, vagy a több nagyobb zenekarral együtt dolgozó és Dukai Reginával is közös számot kiadó, budapesti születésű énekes-dalszerző Johnny K. Palmer. Az albumhoz a tervek szerint videóklip is készül.

“Mém kriptovalutaként fontos számunkra, hogy naprakészek és divatosak maradjunk. Így amellett, hogy adakozunk, szeretnénk élményt is adni azoknak, akik velünk tartanak a hosszú úton.” – mondta Kádár Dániel a HVI menedzsere.

A legelső és legismertebb kriptopénz, a bitcoin óta már számos digitális valuta terjedt el a világon. Nemzetközileg most éppen a kutyás kriptovaluták a divatosak, ezt lovagolta meg a Hungarian Vizsla Inu is. A HVI -t a HotBit nevű nemzetközi tőzsdén is jegyzik és Magyarországon egyre több helyen fogadják el fizető eszközként. Az induláskor kibocsátott tíztrillió token egytizedét elkülönítették, és ebből fedezik a jótékonysági projekteket. Ahogy a token értéke növekszik, nő ennek is az értéke. Akit jobban érdekel a HVI, az a honlapjukon részletes információkat kaphat: https://vizslainu.com

(A fenti kép a Vizsla Inu támogatásával készült Lazy Feltétel nélkül című dalának klipjéből való.)