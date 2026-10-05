Kurtággal, Schiff-el és Radossal is együtt dolgoztak az új hangzón

Bartók Béla összes vonósnégyesét bemutatja országos és nemzetközi turnéján a Kelemen Kvartett, a teljes ciklus 2027 tavaszán az Alpha Records gondozásában lemezen is megjelenik. Az együttes közleménye szerint az anyagon 68 órán át dolgoztak Kurtág Györggyel és további 60 órán keresztül Rados Ferenccel.

A turné Lendvajakabfán kezdődik szerdán. A vonósnégyesek között Farkas Zoltán vezeti végig a közönséget Bartók életének és a művek keletkezésének állomásain, az estet pedig Mácsai János és Farkas Zoltán Bartók levelezésére épülő beszélgetése zárja. A hat vonósnégyesen keresztül Bartók zeneszerzői életútja rajzolódik ki, levelei és írásai, valamint a koncerteket kísérő kiállítás pedig az alkotó mögött álló embert viszik közelebb a közönséghez.

Lendvajakabfa után a sorozat Lendván, majd Szentesen, Szegeden és Makón folytatódik, nemzetközi állomása november 21-én Genf lesz. Decemberben Kecskemét, Nyíregyháza és Miskolc, 2027 márciusában Pécs, Kaposvár és Veszprém közönsége hallhatja a teljes Bartók-ciklust. A vidéki koncerteket a Filharmónia Magyarország szervezi.

Aki kíváncsi, megnézheti őket a műhelymunkában is

A Kelemen Kvartett a Covid-járvány időszakában alakult újjá, tagjai Kelemen Barnabás és az albán Jonian Ilias Kadesha hegedűművészek, Kokas Katalin brácsaművész és az angol Vashti Mimosa Hunter csellóművész. Egyik meghatározó vállalkozásuk Bartók hat vonósnégyesének feldolgozása. A Kurtág Györggyel és Rados Ferenccel folytatott műhelymunka mellett Lockenhausban Schiff Andrással is dolgoztak Bartók vonósnégyesein.

A többéves munka eredménye a turné mellett lemezen is megszületik: 2027 tavaszán az Alpha Records gondozásában jelenik meg az együttes Bartók összes vonósnégyesét tartalmazó felvétele, amely a Phoenix Stúdióban készül Tóth Ibolya zenei rendezésében.

A Kelemen Kvartett nyílt műhelymunkával készül az első koncertre és a turnéra. Ehhez kapcsolódik a Fesztivál Akadémia Budapest mesterkurzusa is: Osztrosits Éva hegedűművész vezetésével a Halász Ferenc Országjáró Tehetségkutató Verseny hét aranydíjas fiatal muzsikusa vesz részt mesterkurzuson, és hallgatóként követi a Kelemen Kvartett munkáját és koncertjét.