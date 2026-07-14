Önkéntes száműzetés, de az okok megszűntek

Több mint másfél évtized után lép fel újra Magyarországon Schiff András világhírű zongoraművész, akinek szeptember 3-i és 4-i koncertjére a szerdai meghirdetés után alig több mint fél órával elfogytak a jegyek. A két koncertet szervező Zeneakadémia szerdai közleményében kiemelték, hogy az intézmény nagytermében tartandó két esten meglepetés műsor várja a közönséget. Mint írták, különleges örömnek és megtiszteltetésnek tartják, hogy a világhírű zongoraművész, karmester, zenepedagógus tizenhat év távollét után visszatérésének helyszínéül a Zeneakadémiát választotta, ahol annak idején tanult.



Schiff Andrást Karácsony Gergely áprilisban hívta meg Budapest nevében, hogy újra lépjen fel Magyarországon. A főpolgármester akkori Facebook-bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a világhírű zongoraművész az Orbán-kormány politikája elleni tiltakozásként nem vállalt fellépést Magyarországon az elmúlt tizenhat évben.



A Zeneakadémia szerdai közleménye szerint a két hangverseny műsora meglepetés lesz, a művész ugyanis az utóbbi években egyre gyakrabban lép fel úgy, hogy csak közvetlenül a koncert előtt dönti el, mit játszik. Előfordult már az is, hogy az est hangulata, a hangszer vagy akár a közönség reakciói alapján menet közben alakítja a program ívét. Ez különösen a szólóestjeire jellemző, és közönsége kifejezetten szereti ezt a szabadságot és spontaneitást.

Schiff András 1953-ban, Budapesten született, a Zeneakadémia zongora szakán Kadosa Pál, Kurtág György és Rados Ferenc tanítványaként végzett, egy osztályban Kocsis Zoltánnal és Ránki Dezsővel.

Időközben Sir lett

Repertoárja rendkívül széles, Bachtól Bartókig terjed, rangos koncerttermek és zenekarok rendszeres vendége, több fesztivál létrehozója vagy művészeti vezetője, emellett Vicenza ad otthont 1999-ben alapított saját kamarazenekarának, a Cappella Andrea Barcának. Számos kitüntetése között szerepel a Liszt- és a Kossuth-díj mellett a Nemzetközi Mozarteum Alapítvány aranyérme (2012), a Németországi Nagy Érdemkereszt csillaggal (2012), a Királyi Filharmonikus Társaság Aranymedálja (2013) és a londoni Királyi Zeneművészeti Főiskola (Royal College of Music) tiszteletbeli doktori címe (2018).



II. Erzsébet brit királynő 2014-ben lovagi címet (Knight Bachelor) és ezzel a Sir előnév használatának jogát adományozta neki, 2024-ben pedig megkapta az Osztrák Tudományos és Művészeti Becsületkeresztet, valamint a Bösendorfer-gyűrűt – olvasható a közleményben.

(Fotó: Wikimedia)