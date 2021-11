Öt péntek, öt S.O.O.T.-dal!

Régi dalok új köntösben egy rendhagyó EP-sorozatban!

A Kollár Ádám gitáros dalszerző vezette S.O.O.T. (Szűcs ‘Tatám’ Gergely – dobok és Kerezsi Gergely – basszusgitár) visszatér és a mai napon elkezdi csepegtetni a legújabb kislemezének dalait. A Selection Of Old Trax címet viselő EP öt dala Ádám S.O.O.T.-ot megelőző QvA projektjének (2007) időszakából származik.



A 2020-as Second Opputunity Or Trouble lemezhez hasonlóan az EP öt dalához is öt kiváló énekes (Török Viktor – Marcello’s Mystical Mind, Zahorán Csaba – Billog, Ektomorf, Bekes Projekt, Gubis Dávid – MZ/X, Hegyesi András – Gypo Circus és Rákóczi Antal – ex-Baby Bone, Nemember) adta a hangját.

Az első tétel (Dear @&#) november 19-én debütált a YouTube-on!



A további dalok sorrendben minden héten pénteken 18:00-kor érkeznek majd.

A lemezt – amihez ismét Várdai László készített különleges hangulatú borítót – Ádám saját Korom Stúdiójában, valamint Cserny “Bogi” Kálmánnál az Origo Stúdióban vették fel, aki a dobok rögzítésén felül a lemez hangzásáért is felelős.

A zenekar elődje a 2004-ben indult és fennállása alatt két lemezt megért QvA projekt, ami egy baráti társaság zenei lecsapódása volt Kollár Ádám gitáros-dalszerző vezetésével. 2013-ban Ádám elérkezettnek látta az időt, hogy új projektet indítson összegyűlt ötletei formába öntésére. Ez lett a S.O.O.T. (Stay Out Of This). A S.O.O.T. első anyaga Stay Out Of This címmel 2016-ban jelent meg, ezután két év telt, amikor is ’18-ban Lacu Noc címmel egy három számos EP-n mutatkozott be Pityesz (ex-Fresh Fabrik, exNeck Sprain, stb) Gubis Dávid (MZ/X) mellett. 2020 szerzői kiadásban megjelent a Second Opportunity Or Trouble album. A 2020-as Second Opputunity Or Trouble lemez korlátozott mennyiségben továbbra is megrendelhető a fenti címen vagy a ForgácsPR-nél (forgacs.promotion@gmail.com). A banda továbbra is keresi állandó énekesét, a jelentkezőket az adam.kollar23@gmail.com címen várják.

A dalsorrend:

Dear @&# feat. Török Viktor /Marcello’s Mystical Mind/

To Leave A Place I Used To Call Home feat. Zahorán Csaba /Billog, Bekes Projekt, Ektomorf/

Szittyóvadászok feat. Gubis Dávid /Mz/x/

Black Jack feat. Hegyesi András /GypoCircus/

Ezüst a Hold feat. Rákóczi Antal /BabyBone, Nemember/.

Több mint egy hónapon keresztül, minden péntek este hat órakor érdemes lesz bekapcsolni a YouTube-ot!