A szervezők tájékoztatása szerint az idén 19 éves Muzsikál az erdő rendezvénysorozat a családok valamennyi tagja számára az erdei programok színes palettáját vonultatja fel. A sorozat első napján, Gyulán és térségében kerékpártúrára, sétahajókázásra, erdei sétákra és koncertekre hívják az érdeklődőket. A fellépők között ott lesz Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, valamint a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Kamarazenekara is.

A koncertek között a Békéscsabai Jókai Bábszínház előadását és Soós Emőke mesemondót hallgathatják meg a legkisebbek.

A gyulai erdei iskola területén és környékén szervezett eseményen környezetvédelemre ösztönző standok is várják az érdeklődőket. Emellett kiállítás nyílik a 2022-es Muzsikál az erdő Fotópályázat és Gyermekrajzpályázat nyertes alkotásaiból.

A Békés megyei rendezvény az 1997 óta az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett Erdők Hete regionális megnyitója is egyben.

Másnap Nagyvárad közelében, Püspökfürdőn délelőtt a helyi termékek bemutatóján kívül kézműves foglalkozásokat és különböző környezetvédelmi bemutatókat is szerveznek gyermekek részére. Később szintén erdei sétákkal és koncertekkel színesítik a programot.

Az érdeklődők hallhatják a Nagyváradi Állami Filharmónia Kamarazenekarát, a Nagyváradi Művészeti Líceum magyar tagozatának Bartók Béla kórusát, a MárTones Zenekart, a Temesvári Bokréta Néptánc- és Citera Együttest, Csík Jánost és a Mezzo zenekart is.

A Muzsikál az erdő programsorozat legfőbb célja, hogy a szervezők az erdő, a zene és a művészet erejével a résztvevőket környezettudatos, fenntartható életvitel irányába mozdítsák.

A programokkal kapcsolatos részletes információk a muzsikalazerdo.hu weboldalon találhatók.

