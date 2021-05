Hey, June! – Streamelt koncertekkel indítja a júniust a Müpa

Élőben streamelt koncertekkel indítja a nyarat a Müpa

A Hey, June! fesztivál programjait közönség nélkül, de élőben közvetítik június 4-től: a nyárindító könnyűzenei sorozat részeként a képernyőkön keresztül élőben követhetik a nézők a Mongooz and the Magnet, a Middlemist Red, Beck Zoli és Hegyi Dóri koncertjeit június 4. és 7. között a Müpa Home Live Hey, June!-különkiadásában – olvasható a szervezők MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

Mint felidézik, Beck Zoli, a 20 éves 30Y dalszerző-énekese 2019 szeptemberében állt először közönség elé szólóműsorával, amely A nemzedék nélküli ember címet kapta. A monológokkal és sztorikkal tűzdelt színdarab egyfajta önvallomás, amelyet személyes hangvételű történetek és dalok alkotnak. A 21 dalból álló előadás június 4-én, a Hey, June!-on lesz utoljára látható.

Hegyi Dóri (Ohnody) tavaly megjelent, Egy igaz szerelem című lemezén a címadó érzés hét különböző fázisa jelenik meg hét dalban, idén megjelenő nagylemeze a verbális kommunikáció korlátairól szól. A dalok több nyelven is megszólalnak. A két lemez dalaiból áll össze a június 5-i koncert, amelyet Jurák Bettina táncművész koreográfiája kísér.

A Pécsről indult Mongooz and the Magnet zenekar 2019 végén három év hallgatás után jelentkezett új dalokkal, a people=people című kislemez számai a szülő-gyermek viszonyról, a szeretteinkkel való érintkezésről szólnak. A június 6-i koncerten eddig nem ismert oldalát mutatja meg a zenekar: az akusztikus előadás során szintetikus hangokkal ötvözve alkotja újra dalait. Az este különleges vendégeként többek között iamyank, Novai Gábor (Mörk) és Boros Levente (The Qualitons) lép színpadra.

A külföldön is ismert Middlemist Red 2012-ben alakult, tavaly decemberben harmadik nagylemeze jelent meg The Other Side of Nowhere címmel. A kilencszámos lemez a hollywoodi westernfilmek monumentalizmusát és a hatvanas évek olasz westernjeinek hangulatát gondolja újra. A zenekar négy év után lépett elő az albummal, amelyen az előző két lemeztől eltérően a több pop és az elektronikus vonal mellett a törzsi és népzenei stílusjegyek is felfedezhetők egyes dalokban. A június 7-i koncerten az Erős Márton által vezetett The Wild Bunch Orchestrával kiegészülve szólalnak meg a dalok.

A Hey, June! koncertjeit a Müpa honlapján és YouTube-csatornáján közvetítik. A sorozatról további információ a https://www.mupa.hu/programok/hey-june-2021 oldalon érhető el.

Mörk, iamyank, Ohnody, Middlemist Red újra a képernyőkön!