Kánikulában is Mindenen Keresztül!

Újabb világba utazhatunk mindenen keresztül!

Kész lett a zenekar nemrég megjelent EP-jének záró dalához készített videó – a csapat a barátaik segítségével és közreműködésével jelentős előkészületek után forgatták le az Újabb világ című dalhoz a klipet.



Közlésük szeirnt az Újabb világ c. számunk klipjét gyerekkori barátjuk, Kecskeméti Ákos (inspot) készítette, akivel korábban már számtalanszor dolgoztak együtt, zenekarokban is, valamint mindkét megjelent EP-nk borítóját ő tervezte és ő készítette a Futok a múlttól c. klipünket is.

Maga a forgatás május 15-én zajlott, viszont az előtte lévő napok is az előkészületekkel teltek, ugyanis kb. 15 órát tartottak az előkészületek. A helyszín pedig nem más vol, mint ahol a zenekar próbaterme is van, egy tanya Körösladánytól kb. 1 kilométerre. Forgatott itt már klipet a Mors Silens, a Mudfield, a Leponexx, a KabinLáz, a Dreadful Peace, a Bloom is.



A klipben látható háttérhez kb. 500 darab Békés megyei hírlapot ragasztottak fel a falakra és a plafonra, ebben a munkában a barátok, a családok és még gyerekek is segítettek – nekik külön szeretné megköszönni a zenekar.

A klipnek nincs sztorija, van viszont két része, amelyből az egyik természetesen a zenekari rész volt, a másik pedig a „mindenki része”. Sok embert hívtak meg a forgatásra, és külön minden megjelent kapott egy kis részt a klipből. A forgatás „iszonyatosan” sok munkával járt a zenekar szerint, de a végére kvázi bulihangulat lett, köszönhetően a barátoknak, így mindenki jó hangulatban távozott a forgatásról.

Úgy gondolják, hogy a jelentősen alacsony költségvetéshez képest sikerült kihozni egy relatíve jó megjelenésű klipet, amely remélhetőleg elnyeri sokak tetszését.



A zenekar 2016 júniusában alakult a Békés megyei Körösladányban. A banda kezdetben amerikai punkrock stílusú feldolgozásokat játszott, a Futok a múlttól c. számuk is ezeket a stílusjegyeket viselte.

Később a szerzeményeknél a saját hangra törekedtek, szerzeményeikbe metal, nu metal és hardcore elemek is kerültek. 2018. október 28-án megjelent az Elfeledett utakon c. EP, amihez ugyanaznap mutatták be az azóta is nagy sikernek örvendő Futok a múlttól című klipet.

2019. december 14-én megjelent az Egy húron single klipesítve. 2020. április 25-én a zenekar érkezett meg a következő EP legelső számának videóklipje, az Örökkön örökké. 2021. április 10-én jelent meg a Fogy a türelem c. három dalos EP a digitális streamszolgáltatóknál.

Két hónap alatt ez már a második klip!