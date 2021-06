Erdélyben is fellép a Dresch Quartet

Jazznapok végén Dresch és csapata!

Bukarestben és két erdélyi helyszínen is fellép a Borbély-Dresch Quartet, amely a román fővárosban a 2. Bukaresti Magyar Jazznapokat zárja – közölte csütörtökön a bukaresti Magyar Kulturális Intézet.

A bukaresti Magyar Kulturális Intézet 2019-ben Bukaresti Magyar Jazznapok címen új programot indított, amely az intézet harmadik jelentős fesztiváljellegű eseménye, a Bukaresti Magyar Filmhét és a Magyar Zene Fesztivál mellett.

A magyarországi dzsesszmuzsikusok az elmúlt két évtizedben a folyamatos koncertturnéknak köszönhetően ismertté váltak Erdélyben, de román szervezésű fesztiválokra is gyakran hívnak magyar együtteseket. A Bukaresti Magyar Jazznapok célja az, hogy a román fővárosban is bemutassák a magyar dzsessziskolát és annak képviselőit, megismertessék oktatói munkájuk eredményét is.

A 2020-ra tervezett 2. Bukaresti Magyar Jazznapoknak a zárókoncertjét június 26-án tartják a koronavírus-járvány miatt. Ezen a Borbély-Dresch Quartet lép fel, amely a magyar etnodzsessz két legnevesebb és legelismertebb fúvósának, Borbély Mihálynak és Dresch Mihálynak a közös zenekara.

Az együttes két erdélyi helyszínen is fellép szintén az intézet és helyi partnerek közös szervezésében. Június 25-én Sepsiszentgyörgyön az unitárius templomban láthatja az együttest a székelyföldi közönség, majd június 27-én a HÍD-Szebeni Magyarok Egyesülete által szervezett Hungarikum Napok nyitórendezvényén lépnek a nagyszebeni filharmónia színpadán is fellépnek.

Dresch Mihály (Budapest, 1955. július 10. –) Liszt Ferenc-díjas magyar zenész, érdemes és kiváló művész. A mai magyar dzsessz kiemelkedő alakja, kiváló szaxofonos, aki a magyar népzene és a jazz ötvözésén alapuló saját zenei világot alakított ki.

Tizenhét évesen kezdett el komolyabban muzsikálni, Johnny Griffin játékának hatására választotta hangszerének a szaxofont. Zenei tanulmányait a jazz konzervatórium előkészítőjében kezdte, később felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Jazz Tanszakára, ahol 1979-ben végzett.

Kezdetben elsősorban a klasszikus amerikai fekete jazz, valamint a gospel és a spirituálé iránt érdeklődött. A nyolcvanas évek elejétől kezdve rendszeresen koncertezett neves hazai jazzmuzsikusokkal. Első kvartettjét 1984-ben alapította, melynek a kilencvenes évek közepéig gyakorta változott a felállása. Az 1985-ös Sóhajkeserű, az 1987-es Hazafelé és az 1990-es Gondolatok a régiekről című lemezeken Grencsó István (fúvós hangszerek), Benkő Róbert (bőgő) és Baló István (dob) voltak a partnerei. Az 1993-ban megjelent Zeng a lélek című CD-n már Geröly Tamás dobolt és Lajkó Félix hegedült. 1995-ben adták ki újabb albumukat Folyondár címmel, melyen Lajkót Kovács Ferenc (hegedű, trombita) váltotta fel. A formáció 1998-ban jelentkezett új lemezzel, amely Révészem, révészem… címmel jelent meg.

1998 tavasza óta újra Baló István a kvartett dobosa, a bőgős pedig a fiatal Szandai Mátyás lett. Az új felállású négyes első lemeze Riding the Wind címmel először Angliában került forgalomba 2000 tavaszán. 2001-ben adták ki Szép csendesen című CD-jüket, melyet 2002-ben az Archie Shepp közreműködésével készült, nagy nemzetközi visszhangot kiváltó Hungarian bebop követett. 2004-es albumuk, az Egyenes zene Gramofon magazin szavazásán elnyerte Az év legjobb magyar jazzlemeze díjat. 2006-ban Borbély Mihállyal közösen készített lemezt Te+Te címmel, legutolsó albumuk, az Árgyélus 2007-ben jelent meg.

Dresch Mihály számos rangos fesztiválra és jazzklubba kapott meghívást, fellépett többek között a Jazz & Wine Festival-on Olaszországban, a Festival Jazzcb-n Franciaországban, a Kalisz Festival-on Lengyelországban, a Jazz Brugge fesztiválon Belgiumban, a London Jazz Festival-on, a JazzFest Wien-en, a párizsi New Morning klubban. Pályafutása során olyan neves előadókkal lépett színpadra és készített felvételeket, mint John Tchicai, Archie Shepp, Roscoe Mitchell, Chico Freeman, Lee Konitz, David Murray és Dewey Redman. Bár Dresch teljesen egyedi zenei világot alakított ki, a mainstream jazztől sosem távolodott el teljesen, albumain rendre szerepel egy-egy örökzöld kompozíció is.

Örökzöldek és magyar motívumos jazz Bukarest után Nagyszeben városában – ez a Dresch Quartet