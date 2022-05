Zenél a Beatrice, a Balkan Fanatik, az FTF vagy a fiatalok körében különösen népszerű Brains!

Számos újdonsággal és a hazai sztárzenekarok mellett neves nemzetközi és hazai szakmai előadókkal, valamint interaktív programokkal várja látogatóit július 28–30. között a II. MCC Feszt Esztergomban.

A tavalyi nagysikerű MCC Feszt hagyományait követve idén is különleges élményben lehet része mindazoknak, akik részt vesznek a Mathias Corvinus Collegium háromnapos fesztiválján, a Dunakanyar fővárosában.

A nemrég megyei jogú várossá nyilvánított településre ezúttal a magyar zenei élet legjavát hozza el az MCC.

A fesztivál három napja alatt több mint negyven zenei fellépő szórakoztatja az érdeklődőket, köztük olyan neves zenekarok, mint a Margaret Island, az Irie Maffia, a Follow the Flow, a Balkan Fanatik vagy a Beatrice.

Emellett a fiatalok körében különösen népszerű előadók és zenekarok is képviseltetik magukat az eseményen, így találkozhatnak az érdeklődők T. Danny-vel, Dzsudló-val, a Blahalouisiana-val, a Brains-el vagy a New Level Empire zenekarral.



A többi nyári fesztivállal összehasonlítva attól is egyedi az MCC Feszt, hogy nemcsak zenei programokat kínál, hanem szellemi feltöltődést is nyújt a résztvevőknek. A látogatók ismét nívós programokra, a legkiválóbb hazai és nemzetközi előadókra számíthatnak a rendezvényen.

Itt lesz többek között Richard L. Florida világhírű városkutató, John Vervaeke, a Torontói Egyetem kognitív tudományok professzora, és színpadra lép Mary Harrington újságíró, az UnHerd brit digitális magazin szerkesztője, a Times magazin rendszeres szerzője is.

A hazai és nemzetközi előadók olyan, a széles közönség érdeklődésére is számító témákat boncolgatnak, mint például a béke-biztonság témaköre, a startup vállalkozások világa, a kriptovaluták jövője, a bankrendszer kihívásai, vagy a karriertervezés.

Emellett az érdeklődők megismerhetik a magyar filmek és a magyar borok sikerének titkát is. Az Edu sétányon pedig ezúttal is bemutatkozik az MCC teljes képzési palettája, valamint a hozzá kapcsolódó szakmai intézmények és partnerszervezetek.



A tavalyihoz képest új szolgáltatásokkal is várják a szervezők az érdeklődőket. Az MCC Feszt ingyenes programjainak és koncertjeinek ezúttal is Esztergom történelmi belvárosa, a Széchenyi tér, valamint a Kis Duna sétány ad helyet, és idei újításként egy „MCC-szigetre” is invitálják az érdeklődőket.

A tavalyi rendezvényhez hasonlóan az MCC Feszt idén is alapvetően ingyenes lesz, azonban aki az összes koncertre és bulira kíváncsi, valamint szeretne plusz kedvezményeket és szolgáltatásokat, az MCC Feszt Pass megvásárlásával teljessé teheti az MCC Feszt élményt.

A „korán ébredőknek” szóló kedvezményes jegyvásárlás (early bird) pedig még május 20-ig elérhető a rendezvény hivatalos honlapján, ahol további információkat is lehet olvasni az eseményről.

MCC Feszt: Esztergomban is hangot ad a tehetségnek!