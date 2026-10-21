Ez lesz a Capriccioso nyitánya

Argentin zeneszerzők, köztük Astor Piazzolla és Alberto Ginastera művei szerepelnek az Anima Musicae Kamarazenekar Capriccioso című koncertsorozatának október 30-i nyitóhangversenyén a Budapest Music Centerben. A 19 órakor kezdődő koncerten az együtteshez Csordás Klára mezzoszoprán csatlakozik, aki Piazzolla négy dalát adja elő, amelyek közül kettő Sülyi Péter magyar fordításában hangzik el.

Fagott is lesz a későbbi esteken

Az esten megszólal Piazzolla egyik legismertebb alkotása, a Négy évszak Buenos Airesben is G. Horváth László hegedűszólójával. A koncert második részében Ginastera ritkábban hallható, vonószenekarra írt Concertója csendül fel. Az estet José Bragato Malambója zárja.

A 20–21. századi zenékre összpontosító Capriccioso bérlet három koncertjén Csordás Klára mellett Lakatos György fagottművész és Gwendolyn Masin hegedűművész is közreműködik – olvasható a szervezők MTI-hez eljutatott közleményében.