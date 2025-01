Koncertélmény lesz az Instantban

Két év után újra Magyarországon ad koncertet a Legendary Pink Dots (LPD). Az 1980-ban alakult, Hollandiában működő pszichedelikus kísérleti rockzenekar február 8-én a budapesti Instantban, másnap a pécsi Nappaliban lép fel.



Az annak idején Angliából indult, ma már kultikus csapatnak a mostani kettő lesz a tizennegyedik és tizenötödik magyarországi koncertje, mindkettő a Fekete Zaj Fesztivál szervezésében.



A legendás rózsaszín pöttyök hosszú története során már számos alkalommal átalakult, legutóbb 2022-ben, amikor az egyik alapító, a billentyűs Phil Knight (The Silverman) távozott. Az LPD jelenlegi ötfős felállásában az egyetlen megmaradt eredeti tag, Edward Ka-Spel (ének, billentyűk) mellett Raymond Steeg (keverőpult), Erik Drost (gitár), Joep Hendrickx (elektronika, effektek) és Randall Frazier (szintetizátor, vokál) tagja az együttesnek.



A Legendary Pink Dots 1980-ban alakult és rendkívül fontos, ugyanakkor sajátos helyet foglal el a kísérleti és pszichedelikus zene területén. Bár szakmai és rajongói körökben egyaránt sikert és elismerést értek el, a kereskedelmi rádiók nem játszották dalaikat.

Lengyel közvetítéssel jutottak el hozzánk

A nyolcvanas években több lemezüket lengyel kiadó is megjelentette, emellett Csehországba és immár csaknem harminc éve Magyarországra is vissza-visszatérnek koncertezni. Először 1989-ben a HungaroCarrot fesztiválon játszottak nálunk, legutóbb 2023-ban, a mostani koncertekhez hasonlóan a fővárosi Instantban és a pécsi Nappaliban.

Az LPD koncertjei magával ragadóak; Ka-Spel úgy énekel, mintha egy mesebeli manó lenne, szövegei egyediek, néha egyenesen őrültek. Ka-Spel (aki szólóban és Tear Garden nevű projektjével szintén aktív) egy dal erejéig (Even If You Are Victorious) közreműködött Yonderboi második lemezén, a 2005-ös Splendid Isolation című anyagon.



A Legendary Pink Dots első albuma 1981-ben jelent meg Only Dreaming címmel. Az áttörést az öt évvel későbbi Any Day Now jelentette, amelyik remekül vegyítette a népzenét a pszichedeliával. Koncertlemezeik száma szinte felmérhetetlen, de stúdióanyagokat is gyakran publikálnak, összmegjelenésük jóval túl jár a kétszáz lemezen. A legutóbbi anyag a tavaly ősszel kiadott Chemical Playschool 23 & 24 volt.